Juhász Péter: Semmiféle rágalmazás szóba sem került

Több mint négy órán át hallgatták meg tanúként Juhász Pétert a Központi Nyomozó Főügyészségen a „Zsolt bácsis” videó miatt pénteken. Juhásznál csütörtökön tartottak házkutatást, az „emberkereskedelem, illetve kényszermunka bűntette és más bűncselekmények miatt Juhász Péter Pál és társa ellen folyó büntetőügyben”.

Juhász nem értette, hogy az ő videójának mi köze a Szőlő utcai ügyhöz. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté megtorlásról írt, és arról, Juhásznak rágalmazási ügyben kell felelnie. A pénteki meghallgatáson kiderült, erről szó sincs. Juhász Péter közölte, semmilyen rágalmazás szóba sem került, sőt, az ügyészség arra is kíváncsi volt, hogy Juhász korábbi felhívására milyen gyerekbántalmazásos esetek futottak be. Az egykori Együtt-politikus Kocsis Mátét is megemlítette a meghallgatása után:

A Központi Nyomozó Főügyészségnek még csütörtökön küldtünk kérdéssort arról, hogy pontosan milyen ügyben tartottak Juhásznál házkutatást, milyen ügyben hallgatják ki, és köze van-e ennek a Semjén Zsolt, illetve Rogán Antal által tett feljelentésekhez a rágalmazási ügyben, erre csak pénteken, a meghallgatás után válaszoltak.

Azt írták, a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében a nyomozó ügyészség az ügy teljes körű feltárását végzi. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport bekérte és megkezdte az iratok áttanulmányozását, valamint soron kívül intézkedik a nyomozási cselekmények meghatározásáról és azok végrehajtásáról.

Ennél többet a nyomozás érdekeire hivatkozva nem nyilatkoznak, de a válaszukból kiderült, hogy a rágalmazási ügyben nem ők járnak el. Vagyis eszerint a Szőlő utca ügyébe Semjén és Rogán feljelentése nem tartozik bele.

Megkérdeztük Nehéz-Posony Kata ügyvédet, a TASZ jogászát, hogy jogos volt-e az ügyészség részéről a Juhásznál tartott házkutatás, illetve a tanúkénti kihallgatás, amire azt mondta, az ügyészség nem terjeszkedett túl a hatáskörén, nyomozati szempontból nem kizárt, hogy a „Zsolt bácsis” felvétel kapcsolódjon a Szőlő utcai ügyhöz. Ráadásul a felvételen elhangzik, hogy egy közszereplő, Zsolt bácsi hangját ismerték fel a gyerekek.

„Miért ne vonhatná össze a kettőt az ügyészség? Ugyanaz a szófordulat hangzott el, mint később a Parlamentben is a Szőlő utca kapcsán. Így teljesen megalapozottan merülhet fel a nyomozóhatóságban, hogy a két ügy összefügghet, és ugyanaz a személy lehet érintett.”

Nehéz-Posony Kata szerint Juhász nem tudhatja, hogy a két ügynek valóban nincs köze egymáshoz, az majd az eljárás során derül ki.

Kocsis Máté nyilatkozata után persze nem kizárt, hogy az ügyészség nem a jóhiszemű büntetőeljárás, hanem a politikai elvárás miatt hallgatta meg Juhász Pétert, de büntetőeljárási szempontból sem volt indokolatlan a lépés – hangsúlyozta az ügyvéd.

Nehéz-Posony Kata azt mondta, az ügyészség ilyen esetben bármilyen olyan eszközt lefoglalhat, ami bizonyíték lehet egy bűncselekménynél, kivéve, ha Juhász önálló médiaszolgáltató volna, akkor vonatkozna rá a forrásvédelem. Az vitatható, hogy lefoglalhatják-e a számítógépet és a mobiltelefonokat, de alappal feltételezhető, hogy azokon olyan információ van, ami közelebb visz a bűncselekmény felderítéséhez. Például a teljes beszélgetés, amiből más részletek is kiderülhetnek.

A Semjén-féle rágalmazási ügyet ettől külön kell választani – tette hozzá az ügyvéd.

Miután Kocsis Máté csütörtökön behozta a megtorlást és a rágalmazást Juhász kihallgatásával kapcsolatban, Puzsér Róbert arról írt: Juhász Péter ellen politikai leszámolás zajlik, a Fidesz mindenkit meg akar félemlíteni, ezért a vasárnapra eredetileg tervezett megbékélésmenet helyett a Kossuth téren tüntetnek a volt politikus védelmében.

Frissítés: Kocsis Máté a Facebookon reagált Juhász sajtótájékoztatójára, a friss posztjában már azt írva: „Ne hősködj, ne próbáld magad áldozatként beállítani, és nem kell, hogy Puzsérék aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz? Szóval ne mártírkodj!”