Puzsér Róbert: Politikai leszámolás zajlik Juhász Péter ellen

A Polgári Ellenállás elhalasztja a Megbékélésmenetet, és Juhász Péter szabadságának védelmében tartanak egy szolidaritási demonstrációt vasárnap délután a Kossuth téren - jelentette be Puzsér Róbert a Facebookon. Az eredeti tüntetésen felszólalt volna Juhász Péter is.

A volt együttes politikusnál a „Zsolt bácsis” videó miatt tartottak házkutatást csütörtök reggel, és péntek délelőtt tanúként hallgatják ki az ügyészségen. A házkutatásban hivatalosan a Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál és társa elleni nyomozásra hivatkoztak, ami emberkereskedelem, kényszerítés illetve más bűncselekmények miatt folyik. Juhász videóján viszont egy Ózd környéki gyermekotthonról van szó.

Puzsér arról írt, a két ügynek semmi köze egymáshoz, Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető viszont nyilvánvalóvá tette, hogy a házkutatás kifejezetten az általa ígért megtorlás szándékával történt. Kocsis délelőtt arról posztolt, Juhász „aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom-hadjáratában”, így részt kell vennie az ügy jogi tisztázásában is. Ezt lehet megtorlásnak is hívni, és szerinte nem szabad Juhásznál megállni, „az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat.”

Puzsér szerint viszont „az a tény, hogy az ügyészség olyan ügyben foglalta le Juhász Péter informatikai eszközeit, amelyben ő semmilyen módon nem érintett, a Napnál világosabban igazolja, hogy politikai leszámolás zajlik ellene.”

Puzsér a nagytakarítási törvény elleni tüntetésen Fotó: Németh Dániel/444

Puzsér szerint a Juhászt ért fenyegetés általános megfélemlítési szándékkal zajlik: „a hatalom azt üzeni, hogy bármelyikünk a megtorlás következő célpontja lehet.”

Puzsér szerint viszont a hatóság dolga az lenne, hogy a gyermekmegrontókat üldözze, és ne a rendszerfüggetlen nyilvánosságot.