A Balog Zoltán vezette minisztérium 2013-ban információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban

A Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériumában már 2013-ban tisztában voltak azzal, hogy Juhász Péter Pál több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn – írta a HVG az ügyészséghez közeli forrásból birtokába került irat alapján. Az is kiderült, kifejezetten az Emmi kért információkat Juhászról, és meg is kapták a részletes tájékoztatást.

Az Emmi megkeresésére válaszul a Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata három vezetője írt levelet 2013. január 16-án. Ebben név szerint megjelöltek három olyan kiskorú lányt, akikkel kapcsolatban Juhász gyanúsan járt el. Megadták olyan dolgozók elérhetőségét is, akik további tájékoztatást tudnak adni, illetve elküldték a három gyerek iratanyagát is, hogy még részletesebben tájékozódhassanak Juhászról. Az alapján össze kellett, hogy álljon a kép Juhásszal kapcsolatban – mondta a lap ügyészséghez közeli forrása. (A 444 tavaly októberben írt egy Sárának nevezett lányról, akit 12 éves korában kezdtek behálózni Juhászék.)

A minisztériumnak küldött tájékoztatás egyik aláírója a szakszolgálat akkor igazgatója, Molnár László volt, aki megerősítette az irat hitelességét. Juhász akkor már a Szőlő utcai javítót vezette.

A levélváltás a szociális és családügyi államtitkársággal zajlott, amelyet akkor Soltész Miklós vezetett, aki már a Miniszterelnökség államtitkára. Az irat fejléce alapján a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárság kért tájékoztatást a gyermekvédelmi szervtől, de az akkori helyettes államtitkár nem akart nyilatkozni, Soltészhoz és Fülöp Attila államtitkárokhoz irányította tovább az újságírót arra hivatkozva, hogy nekik volt politikai funkciójuk annak idején. Fülöp Attila 2013-ban a család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár volt, most pedig a Belügyminisztérium államtitkára. Fülöp egyéniben indul Budapest 04-es választókerületében.

A lap megkereste a Miniszterelnökséget és a Belügyminisztériumot, hogy a tájékoztatás után milyen intézkedés, vizsgálat történt. Csak a BM reagált annyit, hogy „a folyamatban lévő büntetőügyre vonatkozóan a Központi Nyomozó Főügyészség adhat információt”.

Sorozatosan érkeztek a jelzések

A 444-nek is ugyanezt válaszolta a Belügyminisztérium, mikor arról a három évvel ezelőtti névtelen levélről kérdeztük, amiben valaki 15 pontban leírta, milyen problémák vannak a Szőlő utcában, és elküldte az intézmény fenntartójának, a BM alá tartozó Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is. A levélben nevesített több olyan vezetőt is, akik azóta már gyanúsítottak, egyebek mellett azok miatt, amiket a levélíró is említett.

De a levéllel akkor senki sem foglalkozott, legalábbis nincs nyoma ilyesminek. A levél alapján egy újabb prostitúciós hálózat nyomai is felsejlenek.

Balog felelőssége „nem rossz keresési irány”

Orbán Viktort a nemzetközi sajtótájékoztatón kérdezték arról, hogy a Szőlő utcai botrány ügyében ki a politikai felelős. Orbán arról beszélt, először azt kell látni, hogy az első, rendőrségre befutó jelzések után miért volt eredménytelen a nyomozás. „Amint látjuk, hogy az első rendőri akció miért nem volt sikeres, utána tudunk beszélni a politikai felelősségről. De azt meg kell várnunk, hogy megértsük, hogy az miért nem volt sikeres.”

Orbán pár hónappal korábban, egy azonnali kérdésre adott válaszban jelentette be, hogy vizsgálatot rendelt el a Szőlő utca ügyében, hogy kiderüljön, miért nem történt semmi az első rendőrségi feljelentés után, miért nem volt elég hatékony az a részleg. (Technikailag a vizsgálatot Pintér Sándor rendelte el.)

Orbánnak akkor volt egy nagyon érdekes megjegyzése: a DK-s Kálmán Olga megkérdezte, hogy kik és miért falaztak Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utca igazgatójának, és ez vajon összefüggésben van-e azzal, hogy akkoriban Balog Zoltán, majd Novák Katalin volt az illetékes miniszter, „őket már a bicskei pedofilsegítő mosdatásából ismerjük, szép páros".

Balog 2015-ben miniszterként mondott beszédet Orbán Viktor évértékelője előtt. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI