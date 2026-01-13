2022 szeptemberében egy magát a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozó nevelőként azonosító ismeretlen elküldött egy e-mailt a javító fenntartójának, az akkoriban már a Belügyminisztérium kötelékében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjének.
Azt írta, jelenteni szeretné „az intézetben történő eseményeket, amelyek már tarthatatlan állapottá nőtték ki magukat”. A levelet ebben a cikkben részletesen bemutattuk, és leírtuk azt is, hogy utólag bebizonyosodni látszanak a benne foglalt állítások, melyek közül több az ügyészség gyanúsításainak is része lett.
Az e-mailben van egy fontos mondat arról, hogy az egyik nevelőnő
intim viszonyba keveredett két Szőlő utcai fiúval.
Hogy miért fontos ez a mondat, és utólag hogyan sejlik fel belőle egy újabb prostitúciós hálózat, ahhoz tisztában kell lenni az akkori Szőlő utcai viszonyokkal.
Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről, melyben valaki leírja a tapasztalatait a javítóintézetről, és segítséget kér az államtól a problémák megoldásában. A levél azóta meglehetősen pontosnak bizonyult, mégsem lett eredménye. Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomaira bukkantunk, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Két nőről van szó, papíron a javítóintézetben vállaltak munkát.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
