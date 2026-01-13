Egy tetoválás a kulcscsontnál és közös hirdetések a szexoldalakon

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről.
  • Ebben valaki 15 pontban írta le, milyen problémák vannak a Szőlő utcában, és elküldte az intézmény fenntartójának, a BM alá tartozó Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is.
  • A levél állításait kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel. Az elsőben a fő állításokat vettük végig, és arról írtunk, hogy bár utólag elég pontosnak bizonyult a levél, akkor nem lett hatása.
  • Ebben a cikkben azt mutatjuk be, hogy a levél egyik mondata mögött hogyan sejlik fel egy, az ügyben eddig nem említett prostituált és az őt futtató férfi története.

2022 szeptemberében egy magát a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozó nevelőként azonosító ismeretlen elküldött egy e-mailt a javító fenntartójának, az akkoriban már a Belügyminisztérium kötelékében működő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjének.

Azt írta, jelenteni szeretné „az intézetben történő eseményeket, amelyek már tarthatatlan állapottá nőtték ki magukat”. A levelet ebben a cikkben részletesen bemutattuk, és leírtuk azt is, hogy utólag bebizonyosodni látszanak a benne foglalt állítások, melyek közül több az ügyészség gyanúsításainak is része lett.

Az e-mailben van egy fontos mondat arról, hogy az egyik nevelőnő

intim viszonyba keveredett két Szőlő utcai fiúval.

Hogy miért fontos ez a mondat, és utólag hogyan sejlik fel belőle egy újabb prostitúciós hálózat, ahhoz tisztában kell lenni az akkori Szőlő utcai viszonyokkal.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
bűnügy Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyermekprostitúció névtelen levél Juhász Péter Pál prostitúció névtelen bejelentés belügyminisztérium szőlő utcA Szőlő utcai botrány Szőlő utcai javítóintézet
Kapcsolódó cikkek

Valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik a Szőlő utcában

Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről, melyben valaki leírja a tapasztalatait a javítóintézetről, és segítséget kér az államtól a problémák megoldásában. A levél azóta meglehetősen pontosnak bizonyult, mégsem lett eredménye. Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomaira bukkantunk, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.

Bábel Vilmos
bűnügy

Mindenki meglepődött, amikor a rendőr azt mondta: ismerik az ügyet, tudnak az igazgató visszaéléseiről

Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.

Bábel Vilmos
belföld

A javítóintézet letartóztatott igazgatója gyermekotthonban felnőtt lányokat futtatott prostituáltként a gyanú szerint

Két nőről van szó, papíron a javítóintézetben vállaltak munkát.

Fődi Kitti
belföld

Általában ketten jöttek a 12 éves Sáráért, egyikük a Szőlő utca igazgatója volt

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.

Bábel Vilmos
bűnügy

Kollégánk, Bábel Vilmos kapta meg a 2025-ös Transparency–Soma-díjat

Munkatársunk a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikkeivel érdemelte ki az oknyomozó újságírásért évente odaítélt, egymillió forinttal járó díjat.

444.hu
Média