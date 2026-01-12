Valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik a Szőlő utcában

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről.

Ebben valaki 15 pontban írta le, milyen problémák vannak a Szőlő utcában, és elküldte az intézmény fenntartójának, a BM alá tartozó Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is.

Nevesített több olyan vezetőt is, akik azóta már gyanúsítottak, egyebek mellett azok miatt, amiket a levélíró is említett.

De a levéllel akkor senki sem foglalkozott, legalábbis nincs nyoma ilyesminek.

Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomai sejlenek fel, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.

„A Budapesti Javítóintézetben dolgozok nevelőként, és jelenteni szeretném az intézetben történő eseményeket, amelyek már tarthatatlan állapottá nőtték ki magukat. Nyilvánvalóan az állásomat szeretném megtartani, így kérem, névtelen bejelentésként kezeljék ezt a levelet, amit több kollégám nevében is írok” – az ezekkel a sorokkal kezdődő, 2022. szeptember 7-én kelt e-mailt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) akkori főigazgatójának, Simon Attila Istvánnak címezték.

Az SZGYF ekkoriban már a Belügyminisztérium kötelékében működött, amely a 2022-es választások után megszüntetett Emberi Erőforrások Minisztériumától örökölte meg, és vele együtt a Szőlő utcai javítóintézetet is, amelynek az SZGYF a fenntartója.

A főigazgatónak címzett e-mail részletesen írt olyan visszásságokról, amelyekről az utóbbi időben sorra jelennek meg információk a nyilvánosságban, beleértve az ügyészség közléseit is.

A több mint három évvel ezelőtti levél súlyos állításokat fogalmaz meg a javítóintézet működéséről, akkori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról, és a szintén a javítóban dolgozó élettársáról, A.-ról.

Azóta mindkettejüket prostitúcióra kényszerítés gyanúja miatt vették őrizetbe, a nyomozás a mai napig tart, a volt igazgatót jelenleg közfeladati helyzettel való visszaéléssel, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják.

A levél nem csak Juhászról és az élettársáról figyelmezteti a fenntartó minisztériumi szervet. Szó van benne a javítóintézet egy másik munkatársáról, és arról a Juhászt váltó megbízott igazgatóról, Kovács-Buna Károlyról is, akit tavaly decemberben azután menesztettek, hogy előkerült egy videó, amin az egyik növendéket áthúzza egy asztalon és a földön tapossa. Azóta őt is több bűncselekménnyel meggyanúsították, köztük közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazással, és bűnpártolással.

A levél teljes szövege a 444 birtokában van, a benne foglalt, általunk is ellenőrizhető állítások valóságtartalmáról meggyőződtünk.

A levélíró kilétét nem ismerjük, de azt több, az e-mail elküldésének időpontjában a javítóintézetben dolgozó forrásunk is mondta, hogy a munkatársak között beszédtéma volt, hogy valaki közülük levelet írt az SZGYF-nek a Szőlő utcáról.

„Juhász úrhoz rendszeresen érkeznek fiatal lányok az intézetbe”