Valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik a Szőlő utcában

„A Budapesti Javítóintézetben dolgozok nevelőként, és jelenteni szeretném az intézetben történő eseményeket, amelyek már tarthatatlan állapottá nőtték ki magukat. Nyilvánvalóan az állásomat szeretném megtartani, így kérem, névtelen bejelentésként kezeljék ezt a levelet, amit több kollégám nevében is írok” – az ezekkel a sorokkal kezdődő, 2022. szeptember 7-én kelt e-mailt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) akkori főigazgatójának, Simon Attila Istvánnak címezték.
Az SZGYF ekkoriban már a Belügyminisztérium kötelékében működött, amely a 2022-es választások után megszüntetett Emberi Erőforrások Minisztériumától örökölte meg, és vele együtt a Szőlő utcai javítóintézetet is, amelynek az SZGYF a fenntartója.
A főigazgatónak címzett e-mail részletesen írt olyan visszásságokról, amelyekről az utóbbi időben sorra jelennek meg információk a nyilvánosságban, beleértve az ügyészség közléseit is.
A több mint három évvel ezelőtti levél súlyos állításokat fogalmaz meg a javítóintézet működéséről, akkori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról, és a szintén a javítóban dolgozó élettársáról, A.-ról.
Azóta mindkettejüket prostitúcióra kényszerítés gyanúja miatt vették őrizetbe, a nyomozás a mai napig tart, a volt igazgatót jelenleg közfeladati helyzettel való visszaéléssel, több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaéléssel, szexuális erőszakkal, valamint gyermekprostitúció kihasználásával is gyanúsítják.
A levél nem csak Juhászról és az élettársáról figyelmezteti a fenntartó minisztériumi szervet. Szó van benne a javítóintézet egy másik munkatársáról, és arról a Juhászt váltó megbízott igazgatóról, Kovács-Buna Károlyról is, akit tavaly decemberben azután menesztettek, hogy előkerült egy videó, amin az egyik növendéket áthúzza egy asztalon és a földön tapossa. Azóta őt is több bűncselekménnyel meggyanúsították, köztük közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazással, és bűnpártolással.
A levél teljes szövege a 444 birtokában van, a benne foglalt, általunk is ellenőrizhető állítások valóságtartalmáról meggyőződtünk.
A levélíró kilétét nem ismerjük, de azt több, az e-mail elküldésének időpontjában a javítóintézetben dolgozó forrásunk is mondta, hogy a munkatársak között beszédtéma volt, hogy valaki közülük levelet írt az SZGYF-nek a Szőlő utcáról.
Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Egy újabb nevelőt is meggyanúsítottak, aki tudott arról, hogy Juhász szexuális bűncselekményt követett el egy fiatalkorú ellen, de ezt nem jelentette.