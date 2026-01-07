Az ombudsmani vizsgálat már 2021-ben feltárta, milyen problémák vannak a Szőlő utcában

2021 nyarán elsősorban azért tartottak be nem jelentett ellenőrzést a Szőlő utcai javítóintézetben, hogy szemrevételezzék a koronavírus elleni védekezés szabályszerűségét. Amivel nem is volt gond, de az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (AJBH) tartozó Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) munkatársai sok más aggasztó körülményre hívták fel a figyelmet.

A jelentést most a Tisza Párthoz kötődő kontroll.hu ismertette, de az a neten bárki számára elérhető.

A látogatás napján a 100 férőhelyes intézet 4 csoportban 23 növendék ellátását biztosította az életkori elkülönítés megvalósítása nélkül, amit az ellenőrök kifogásoltak: „Amennyiben nincs – kellően alátámasztott – igazgatói rendelkezés a 16 éven aluliak és az annál idősebbek ugyanazon csoportba helyezésére, azzal az Intézet veszélyezteti a 16. életévüket be nem töltött gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának érvényesülését.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

A legsúlyosabb kockázatok a vizsgálat szerint abból fakadnak, hogy az intézet munkavállalói alulfizetettek, túlterheltek és kevesen vannak, ami gyors kiégéshez és kilépéshez vezet.

Vagyis alapvetően forráshiányból fakad a kiskorúak jóllétét veszélyeztető működés – ezt a kormány felelőssége lett volna megoldani. Idézem a jelentés néhány kiemelt megállapítását:

„Azzal, hogy nem áll elegendő számú ápoló alkalmazásban, az Intézet veszélyezteti a gyermekek egészséghez fűződő jogának az érvényesülését.”

„A munkatársak meglátása szerint a személyek gyors cserélődéséhez az is hozzájárul, hogy itt egy nyitott gyermekotthonhoz képest jóval nagyobb a terhelés, ami az anyagi megbecsülésben nem tükröződik. A nagyon magas fluktuáció aránytalanul nagy terhet rak az Intézet stabil munkavállalói magjára, jelentősen növelve a kiégésük veszélyét. Az NMM a vezetőség aggodalmát osztva úgy látja, hogy különösen nehéz a betanítás, a szokásrendbe való bevezetés, amikor ennyire alacsony az aránya a több éve az Intézet alkalmazásában állóknak.”

„A kiugróan sok túlmunkát teljesítő rendészek esetében felmerül a kérdés, hogy miként tudnak ennyi munka mellett pihenésre, kikapcsolódásra is elegendő időt biztosítani. A szükséges pihenőidő hiánya frusztráltságot okoz, csökkenti a növendékek felé az empatikus, türelmes viszonyulást, így rossz bánásmód kialakuláshoz vezethet, és fokozza a munkavállaló kiégésének a veszélyét.”

„Az Intézetben tapasztalt magas fluktuáció, az egyes munkatársak jelentős mértékű túlmunkája aggodalomra ad okot a munkavállalók kiégés-veszélyeztetettsége, kimerülése, pszichés- és fizikai jóllétének megőrzése szempontjából.”

„A megfelelő szakképesítés hiányában történő alkalmazás, továbbá a dolgozók fáradtsága csökkenti a toleranciát, fokozza a növendékekkel szembeni »ösztönös« reakciókat, türelmetlenséget eredményezhet, veszélyezteti az embertelen, megalázó bánásmód tilalmának gyakorlati érvényesülését.”

A tavalyi botránysorozat után is 310 ezres fizetésért kerestek gyerekfelügyelőt a Szőlő utcába. A javítóintézet élére néhány hónap alatt már a negyedik igazgatót nevezték ki év végén, és elkezdték átszállítani más helyekre a bentlakókat.