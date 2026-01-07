Az ombudsmani vizsgálat már 2021-ben feltárta, milyen problémák vannak a Szőlő utcában

2021 nyarán elsősorban azért tartottak be nem jelentett ellenőrzést a Szőlő utcai javítóintézetben, hogy szemrevételezzék a koronavírus elleni védekezés szabályszerűségét. Amivel nem is volt gond, de az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (AJBH) tartozó Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) munkatársai sok más aggasztó körülményre hívták fel a figyelmet.
A jelentést most a Tisza Párthoz kötődő kontroll.hu ismertette, de az a neten bárki számára elérhető.
A látogatás napján a 100 férőhelyes intézet 4 csoportban 23 növendék ellátását biztosította az életkori elkülönítés megvalósítása nélkül, amit az ellenőrök kifogásoltak: „Amennyiben nincs – kellően alátámasztott – igazgatói rendelkezés a 16 éven aluliak és az annál idősebbek ugyanazon csoportba helyezésére, azzal az Intézet veszélyezteti a 16. életévüket be nem töltött gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának érvényesülését.”
A legsúlyosabb kockázatok a vizsgálat szerint abból fakadnak, hogy az intézet munkavállalói alulfizetettek, túlterheltek és kevesen vannak, ami gyors kiégéshez és kilépéshez vezet.
Vagyis alapvetően forráshiányból fakad a kiskorúak jóllétét veszélyeztető működés – ezt a kormány felelőssége lett volna megoldani. Idézem a jelentés néhány kiemelt megállapítását:
A tavalyi botránysorozat után is 310 ezres fizetésért kerestek gyerekfelügyelőt a Szőlő utcába. A javítóintézet élére néhány hónap alatt már a negyedik igazgatót nevezték ki év végén, és elkezdték átszállítani más helyekre a bentlakókat.
Szakértők és érintettek szerint óriási a munkaerőhiány, amelynek csökkentéséhez sokkal nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülésre lenne szükség.
Varga László Balázs intézményvezető megbízatását december 17-én szerdán visszavonták.
A meglévő személyi állomány csökkenése miatt jelentősen megnehezült a Szőlő utcai javítóintézet működése. A BVOP szerint az intézet a szükséges létszámmal működik, de átszállításokról nem adhatnak információt.