Más javítóintézetekbe szállítanák át a letartóztatottakat a Szőlő utcából

Mivel a meglévő személyi állomány csökkenése miatt jelentősen megnehezült a Szőlő utcai javítóintézet működése, a letartóztatásban lévő fiatalokat más javítóintézetekbe szállítaná át a BVOP – írja egy, a 444 birtokába került levél, mely szerint a BVOP egyik vezetője már tájékoztatta erről a Legfőbb Ügyészséget. A Telexnek további források is megerősítették az információt. Munkatársunk mindenesetre úgy látta kívülről, némi élet van a Szőlő utcában, tehát egyelőre nincs kiürítve.

A Szőlő utcai javítóintézet 2025. december 29-én késő délután Fotó: Haász János / 444

A 444 megkereste az ügyben a BVOP Kommunikációs Főosztályát, amely azt válaszolta:

A Budapesti Javítóintézet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámmal működik!

A válaszban azzal indokolják az esetleges átszállításokat, hogy a BVOP december 10-én vette át az öt magyarországi – a budapesti, a rákospalotai, az aszódi, a debreceni és a nagykanizsai – javítóintézet irányítását és fenntartását, és ahol a működési feltételek vizsgálata során problémát vagy hiányosságot tárnak fel, „ott a javítóintézeti kollégákat támogatva, velük együttműködve, a legjobb megoldásokat közösen megtaláljuk. Ez a folyamat zajlik most, amely során történnek olyan, valamennyi intézményt érintő intézkedések – többek között, a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével átszállítások is –, amelyek a javítóintézetek biztonságos működését szolgálják.”

A BVOP azt is hozzáteszi, hogy az átszállításokról részletesebb tájékoztatást biztonsági okokból nem tudnak adni.

A Szőlő utcában sok a betöltetlen állás, legutóbb arról számoltunk be, hogy nettó 310 ezer forintos fizetésért keresnek gyermekfelügyelőt a javítóintézetbe. A Szőlő utcai ügyről – melyben eddig kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként a rendőrök – itt olvasható összefoglaló cikkünk.