Megvan a kilencedik gyanúsított a Szőlő utcában

Kilencre nőtt a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak száma - derül ki az ügyészségi közleményből, amely szerint rendész bántalmazott a napokban fiatalkorú fogvatartottat a Budapesti Javítóintézetben.
A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. december 8-án a javítóintézet rácsokkal körbekerített udvarán kísérte az alakzatban közlekedő növendékeket, amikor egyikük kivált a sorból, és megállt. „A rendész többször felszólította a fiatalkorút, hogy térjen vissza társai közé, de ő ennek nem tett eleget és megkapaszkodott a rácsban azért, hogy ne kelljen az épületbe visszamennie. Miután a rendész eredménytelenül próbálta a letartóztatásban lévő személyt a rácstól elhúzni, ökölbe szorított kezével sérülést nem okozva kis-közepes erővel gyomron ütötte.”
A pár hónapja a javítóintézet rendészeként dolgozó férfit az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével gyanúsítja - olvasható a közleményben. Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el négy hónapra a – mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával – lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét. A kényszerintézkedésről a nyomozási bíró még vasárnap dönt.
A nyomozásban eddig kilenc személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A 2025. december 19-én meggyanúsított terhelten kívül hatan letartóztatásban, míg további két személy bűnügyi felügyeletben van. A héten lemondott a Szőlő utca harmadik, előző héten kinevezett igazgatója is. Az előzményeket itt foglaltuk össze érthetően, mostanra pedig a legfőbb ügyész is elismerte, hogy van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben. A 21 Kutatóközpont mérése alapján még a Fidesz bázisát is megosztja a kérdés.
Varga László Balázst múlt héten nevezték ki. Az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly az után mondott le, hogy kikerült róla egy videó, amin durván bántalmazott egy gyereket.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.
A sértettek között „olyan személyek is vannak, akik a sérelmükre elkövetett bűncselekmények időpontjában a tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be”, írta egy parlamenti képviselőnek adott válaszában.
A kormánypárti szavazók 11 százaléka szerint rosszul reagálta le a kormány a botrányt.