Orbán annak tudja be a Szőlő utcai letartóztatásokat, hogy a kormány teszi a dolgát

A magyar miniszterelnök utcai sajtótájékoztatót tartott, ahol megkérdezték tőle, hogy neki van-e személyes politikai felelőssége azért, ami az elmúlt 15 évben az állam gondjaira bízott gyerekekkel történt a Szőlő utcában. Éppen aznap mondott le a javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója, akinek mindkét korábbi elődje épp letartóztatásban ül: Juhász Péter Pált májusban emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg három nő prostitúcióra kényszerítése miatt. A Juhász helyére kinevezett Kovács-Buna Károlyról pedig olyan felvételek kerültek elő, amiken keményen megveri az intézetben lakó fiatalokat. Őt a múlt héten bűnpártolás miatt tartóztatták le, ugyanis felmerült, hogy akadályozta a korábbi intézményvezető által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonást.

A sorozatos botrányok ellenére Orbán Viktor arról beszélt, hogy „mindig minden lépést meg kell tenni, hogy az állam teljesítse a kötelességét. Mindig meg is tettük, mindig meg is fogjuk tenni”. Szerinte a múlt héten azért tartóztattak le több embert is a Szőlő utca vezetői közül, „mert a kormány teszi a dolgát”.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

„Minden egyes visszaélést fel fogunk fedni. Azt nem tudom vállalni, hogy Magyarországon soha senki semmilyen visszaélést nem követ el. Amit tudok vállalni, az az, hogy aki visszaélést követ el, azt fülön fogjuk, és azonnal a jog erejével lépünk fel vele szemben. Az állam működik, a kormány működik, és teszi a dolgát.”

Ugyanakkor pár hete éppen Orbán Viktor rendelt el vizsgálatot amiatt, hogy Juhász Péter Pál tevékenysége az elmúlt években érkezett jelzések ellenére sem szúrt szemet a hatóságoknak.