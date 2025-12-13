„Ezek még csak az első csontvázak, amik kiestek a szekrényből”
- Magyar Péter és a Tisza Párt a Karmelita és a Sándor-palota elé szervezett tüntetést, miután kiderült, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben verték és zaklatták a fiatalokat.
- A tüntetőket megrázta és felháborította, amit a bántalmazásokról készült felvételeken láttak, és nem bíznak abban, hogy ez a kormány alaposan kivizsgálná a történteket.
- Magyar Péter szerint az Orbán-kormány és a Fidesz a bántalmazók oldalára állt.