Forrás

„Ezek még csak az első csontvázak, amik kiestek a szekrényből”

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Magyar Péter és a Tisza Párt a Karmelita és a Sándor-palota elé szervezett tüntetést, miután kiderült, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben verték és zaklatták a fiatalokat.
  • A tüntetőket megrázta és felháborította, amit a bántalmazásokról készült felvételeken láttak, és nem bíznak abban, hogy ez a kormány alaposan kivizsgálná a történteket.
  • Magyar Péter szerint az Orbán-kormány és a Fidesz a bántalmazók oldalára állt.
video tüntetés magyar péter Tisza Párt szőlő utcA karmelita video Szőlő utcai javítóintézet