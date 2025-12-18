Borízű hang #250 a színpadon: Hajóféreg hamis zászlóval [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Negyedezredik adásunk a 6szín tomboló teltháza előtt. Jelmez, prank, hajmetál.
És még van itt egy-két képünk, például a Marokkóban beszerzett Gyűrűk Ura-jelemezében mutogató Winklerről:
A röhögéstől dőlő podcastbrókról:
Illetve a Kedves Közönségről:
Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával.
Rablók és gyilkosok – szajkózza a kormány, ha a Szőlő utcai áldozatokról van szó, miközben tízezrek vonulnak ellenük a fővárosban. Hogyan csapódik le és mire lehet elég a rendpárti retorika? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor.
Magyar Péter szerint az Orbán-kormány és a Fidesz a bántalmazók oldalára állt. Sok ezren vonultak a Tisza Párt elnökének felhívására a Karmelitához és a Sándor-palotához szombaton.
„Ha a Fidesz versenyt akar csinálni abból, hogy kit utálunk, akkor van egy rossz hírem.” „A legjobban a fizetésadótól félek.” „16 év elég volt.” Többek között ilyen válaszokat kaptunk, amikor Ónodon és Budapesten az állítólagos „Tisza-adókról” és a közelgő választásról érdeklődtünk.