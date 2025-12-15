A fideszes képviselő, aki olyat tud, ami Orbánnak se menne

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Nemrég újabb interjút adott Orbán Viktor, ahol a miniszterelnök többek között a Szőlő utcáról, a nyegle emberekről az interneten és a világváltozásról beszélt, amiről itt írtunk hosszabban.
  • A miniszterelnököt az interjú egy pontján pedig a 62 éves, „virulens” fideszes politikusról, azaz Pócs Jánosról és az ő internetes jelenlétéről is megkérdezte Lentulai Krisztián.
  • A miniszterelnök elmondta, hogy „ebben az új helyzetben, ebben az új közegben képviselőtársam verhetetlen”, sőt még azt is hozzátette, hogy ha neki kellene ilyen típusú anyagokat készítenie, akkor az nem menne neki, Pócs ugyanis „jobb benne”.
  • Pócs Jánost nemrég mi is megkérdeztük social media jelenlétéről, a Magyar Péter bábújáról, illetve a forgatásokról, kérdéseinkre pedig elmondta, hogy saját maga találja ki a videókat, és a szöveget is ő írja hozzájuk.
video közösségi média bábu magyar péter Lentulai Krisztián orbán viktor szőlő utcA social media jászság pócs jános
Kapcsolódó cikkek

Orbán: Itt elcsendesedésről szó sincs, itt mindenki torka szakadtából üvölt

Megtudtuk, hogy Orbánnak van valóságos élete, csak néha felmegy a netre, aztán meg lejön, a balosok viszont ott élnek.

Bódog Bálint
POLITIKA

Magyarországon nincs Brat Summer – Lentulai Summer van

Az ember, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart: Lentulai Krisztián 50 évesen felért a csúcsra, és lassan le is veti magát róla.

Herczeg Márk
életmód
Legfrissebb videóink

„Fél a »Tisza-adótól«?” – vidéki vásárban és Budapesten is feltettük a kérdést

„Ha a Fidesz versenyt akar csinálni abból, hogy kit utálunk, akkor van egy rossz hírem.” „A legjobban a fizetésadótól félek.” „16 év elég volt.” Többek között ilyen válaszokat kaptunk, amikor Ónodon és Budapesten az állítólagos „Tisza-adókról” és a közelgő választásról érdeklődtünk.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Gulyás Gergely: Ha a rendőrség irányítja a javítóintézetet, ilyen esetek nem fordulnak elő

A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek - mondta Gulyás Gergely a 444 kérdésére a megbízott igazgató által elkövetett bántalmazásokról szóló felvétel után. Bár már Orbán szerint is ki kellene vizsgálni, miért nem lépett hamarabb a rendőrség Juhász Péter Pál ügyében, a kormány szerint mégis az a jó megoldás, ha ezek az intézmények a rendőrség irányítása alá kerülnek.

plankog, Jelinek Anna, Botos Tamás
video

Virágzik a nemszelekciós lombikprogramok üzletága Észak-Cipruson

Egyre több pár akarja maga eldönteni születendő gyereke nemét. Évente több ezer nő és család utazik emiatt Ciprus északi, szakadár részére, ahol virágzik az EU-ban tiltott, nemszelekciós lombikprogramok üzletága.

444.hu
család

Látványos hatósági fellépés, brutális belső videó a javítóintézetből – mi történik a Szőlő utcában?

Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.

Kiss Bence, plankog, Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Kristóf Balázs
video