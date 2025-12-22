„Az emberek nem tehetik meg, hogy azt teszik a kosarukba, amit szeretnének”

video
  • Nemrég nyílt meg Magyarországon a Mere élelmiszerhálózat első üzlete Basket plus néven a XVIII. Kerületben.
  • Ez a bolt két dologról ismert, az egyik hogy egy orosz cégről van szó, a másik, hogy feltűnően olcsó még a többi diszkonthoz képest is.
  • Eljöttünk megnézni, hogy milyen itt egy karácsony előtti nagy bevásárlás.
video vásárlás basket plus Magyarország video
