Gulyás Gergely: Ha a rendőrség irányítja a javítóintézetet, ilyen esetek nem fordulnak elő

Látványos hatósági fellépés, brutális belső videó a javítóintézetből – mi történik a Szőlő utcában?

Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.