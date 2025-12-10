Gulyás Gergely: Ha a rendőrség irányítja a javítóintézetet, ilyen esetek nem fordulnak elő

Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.
Gulyás Gergely szerint az ügy tálalása politikai célzatú.
Egyre több pár akarja maga eldönteni születendő gyereke nemét. Évente több ezer nő és család utazik emiatt Ciprus északi, szakadár részére, ahol virágzik az EU-ban tiltott, nemszelekciós lombikprogramok üzletága.
Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.
Közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be Német Szilvi a Lakmuszon. Mire használják ezt a hálózatot, és hogyan lehet felismerni a kamuprofilokat?
El tudja-e képzelni egy fideszes, hogy nem ők nyerik a választásokat? Mi az a Tisza-tesó? Egymásnak esnek-e a magyarok a választás után? Mit tudtak meg Menczer Tamástól a kecskeméti fiatalok? Ki forgathat a DPK eseményén és ki nem?