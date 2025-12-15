Áldozatokat is hibáztat a kormány a Szőlő utcában

Nem tagadja az intézményi felelősséget, de tudatosan építi azt a képet a kormány, hogy a Szőlő utcai fogvatartottak olyan erőszakos fiatalok, akikkel szemben indokolt lehet a kemény fellépés is.

Azonnal reagált a kommunikáció a múlt héten napvilágot látott túlkapásokra: vasárnap Orbán Viktor pedig már erőszakos bűnelkövetőkről beszélt.

A közvélemény viszont határozott válaszokat küld a hatalomnak: tízezrek vonultak Budapesten Magyar Péter felhívására és a Szőlő utcában is sokan kiálltak a gyermekvédelem áldozatai mellett.

Honnan ered, hogyan csapódik le és mire lehet elég a Fidesz rendpárti retorikája? Meddig éri meg beleállni az ügybe a kormánynak?

A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor. Helyzet: van!