Egy nappal korábban Juhász Péter még nem tudta elképzelni, hogy házkutatást tarthatnak nála egy interjú miatt

Egy nappal azelőtt, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség házkutatást tartott volna Juhász Péternél, a youtubernek állt politikus még el sem tudta volna képzelni, hogy megkeresik a hatóságok. Amikor október 1-jén a Népszava riportere erről kérdezte, Juhász még ezt felelte:

„Miért keresnének? Egy közlekedési bírságom van. Senkit soha semmilyen módon nem rágalmaztam, ezek ilyen blődségek. Ezek a propaganda állításai, beleböfögik a nyilvánosságba, és valóságalapja nincs, ezt ők is tudják. Mire hivatkozva jönne ki a rendőrség? Hogy kiadtam egy interjút, amiben egy Zsolt nevű embert valaki valamivel megvádolt? Ki az a Zsolt? Miért nem annak mennek utána, hogy ki az a Zsolt bácsi? Tehát először tudjuk meg, hogy ki az, és álljon elém, hogy ki az, akit megvádoltam. Nem véletlenül nem mondtunk vezetéknevet. Egy történetet mesélt el egy lelkész.”

Juhász az interjúban elmondta, ő kérte a podcastjában megszólaló lelkészt, hogy ne mondja ki a politikus teljes nevét, akinek a névtelen forrása szerint 10 éve Ózd környéki gyermekotthonokból szállítottak 10-12 éves fiúkat. „A gyerekek mondtak vezetéknevet, de mivel nem bizonyítható, ezért nyilvánvalóan nem vádolunk senkit semmilyen bűn elkövetésével, pláne egy ilyennel nem” – mondta Juhász.

A szeptember 19-én bemutatott műsorban elhangzik, hogy a gyerekek nem látták az arcát, de a tévében megismerték a magas rangú politikus hangját, és azt mondták, hogy „ez a Zsolt bácsi”. Aztán ezt a megszólalást fűzte össze múlt héten a DK-s Arató Gergely a parlamenti felszólalásában a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetőjének bűnügyével, Semjén Zsoltnak címezve mindezt. Mivel a miniszterelnök-helyettes érintettségére senki semmilyen bizonyítékkal sem állt elő, a Fidesz megtorlást ígért a rágalmazás miatt.

Két nap múlva a rendőrség Semjén Zsolt és Rogán Antal feljelentésére Káncz Csaba lakásán is házkutatást tartott, mert a magát geopolitikai elemzőnek tartó férfi szeptember 13-i Facebook-posztja után lepték el az ellenzéki nyilvánosságot a bejegyzések, amik bármiféle bizonyíték nélkül próbálták összekötni Rogán Antalt és Semjén Zsoltot a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel. Az ügyre reagálva a kormány íratott egy jelentést Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel a vádak terjedéséről, de ebben Juhász Péter neve nem szerepelt.

Viszont az ügyészség csütörtöki közleménye szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében foglalt le bizonyítékokat Juhász lakásán, tehát nem a Semjén Zsolt elleni rágalmak miatt. Így viszont nem világos, hogy a politikus Juhász Péter műsorának mi köze a javítóintézet igazgatójával és társával szemben folytatott nyomozáshoz. A tisztázásban az sem segít, hogy a két ügyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is összekeveri az oldalán.