Semjén feljelentése után vonultak ki a rendőrök Káncz Csaba lakására

A rendőrség szerdán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes feljelentése alapján, rágalmazás miatti magánvádas ügyben jelent meg Káncz Csaba lakásán és foglalta le a számítógépét, írja a kormányközeli Magyar Nemzet.
Az Igazságügyi Minisztérium háromoldalas vizsgálati jelentése szerint Káncz Csaba elemző szeptember 13-ai Facebook-posztja után lepték el az ellenzéki nyilvánosságot a bejegyzések, amik bármiféle bizonyíték nélkül próbálták összekötni Rogán Antalt és Semjén Zsoltot a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel. Többek között ez a híresztelés vezetett oda, hogy hétfőn a parlamentben a miniszterelnök-helyettesnek mentegetőznie kellett az ellenzéki képviselők gyanúsítgató kérdései után.
A Fővárosi Főügyészség azt írta a kormánylapnak, hogy bár a magánvádas ügyekben a legtöbb esetben a sértett képviseli a vádat, de itt a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség átvette a vád képviseletét. Azt írták, hogy az ügyészség a vád képviseletét átvette, az eljárásra a magánvádas eljárás szabályait kell alkalmazni.
A független képviselő szerint „a putyinizmus új szintje”, hogy egy rágalmazás miatt tett feljelentés ide vezet.
A mindössze 3 oldalas jelentés nagy része kronológia, és utalnak benne Káncz Csaba brit titkosszolgálati kapcsolataira.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.