A napokban őrizetbe vett négy ember közül három letartóztatását kezdeményezték a Szőlő utcai ügyben

Az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akció keretében az eddigi három gyanúsítotton túl újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével – írta csütörtöki közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség. Rajtuk kívül egy negyedik embert is őrizetbe vettek a héten, az ő letartóztatásáról később döntenek.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A vádhatóság azt írta, hogy a cselekményeik „közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazásnak, valamint kiskorú veszélyeztetésének minősülnek, amiket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntet”. A rendelkezésre álló adatok alapján néhány letartóztatott fiatalkorú kisebb sérüléseket is szenvedett a bántalmazásoktól, de azok nem minden esetben okoztak sérülést. Abban az esetben, amikor azért bántalmaztak egy fiatalkorút, hogy az elhallgassa a sérelmeit, a közlemény szerint az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés is a gyanú tárgyát képezi.

A bántalmazáson túl a bűnpártolás is a terhére róható annak a gyanúsítottnak, aki akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását. A gyanú szerint a férfinek tudomása volt arról, hogy az igazgató több személynek tényleges munkavégzés nélkül fizetett ki munkabért, ezt viszont nem jelentette.

„Mivel tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, továbbá közülük ketten szabadságvesztéssel járó újabb bűncselekményeket követnének el, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el mindhármuk letartóztatását”

– írták, hozzátéve, hogy erről a nyomozási bíró még csütörtökön dönt.

A hét őrizetbe vett ember tehát:

Juhász Péter Pál és élettársa, őket májusban tartóztatták le. Az intézet volt igazgatóját és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.

Házi őrizetben van az ügyintézőként dolgozó nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.”

Az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – egyikük idén júniusban került gyermekfelügyelői beosztásba –, akik a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat bántalmazták. Többek között úgy, hogy egy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.

Egy közel 15 éve, főleg nevelési szakterületen dolgozó férfi, aki részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként Juhásznak az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához nyújtott segítséget.

Illetve egy negyedik őrizetbe vett ember is van, de róla nem közölt részletes információkat az ügyészség.

Juhász Péter Pál letartóztatása után megbízott igazgatóként Kovács-Buna Károlyt nevezték ki a helyére. Azonban az influenszer és volt politikus Juhász Péter – nem rokona Juhász Péter Pálnak – kedden olyan videófelvételeket hozott nyilvánosságra, melyeken azt látni, hogy a megbízott igazgató durván bántalmaz az intézetben egy gyereket, akit előbb áthúz egy padon, majd ütlegel és a földön rugdos. Kovács-Buna – akiről a napokban kiderült, hogy az egyik legismertebb gyilkossági ügy koronatanúja volt – ezután lemondott, amit azzal indokolt, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban.

A most indult eljárások rávilágítanak arra, hogy a Szőlő utcai javítóintézetet Juhász Péter Pál őrizetbe vétele után egészen mostanáig a lekötelezettjei, az általa kinevezett vezetők irányították. Erre a 444-en már egy júniusi cikkben rámutattunk. Nem világos, miért nem függesztették fel ezeket az embereket azután, hogy Juhászt kifejezetten a javítóban betöltött pozíciójával összefüggésben súlyos bűncselekményekkel vádolták meg.

Mint korábban írtuk, forrásaink szerint ugyanakkor az elmúlt hetekben az ügyészség sorra hallgatta ki a Szőlő utcában élő fiatalokat a volt igazgató ügyében, és a nyomozás Juhász több bizalmasához is közel jutott. A nyomozók látókörébe került az intézetnek az a vezető nevelőnője, aki egy volt intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt, Juhász egy másik bizalmasa pedig az ügyészség szerint az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy nyomokat tüntessen el. Juhász egy harmadik bizalmasát, a javító korábbi rendészeti vezetőjét szintén a napokban menesztették azonnali hatállyal - majd pedig kedden napvilágra került Juhász utódjának a brutális viselkedése is.

A Szőlő utcai botrány újabb fordulójának azonnal megindult a politikai keretezése, a kormány másodszorra próbálja meg átírni a Szőlő utcai javítóintézet ügyét a nyilvánosságban. A Tisza Párt Pintér Sándor, a kormány és Orbán Viktor lemondására szólított fel, míg a kormány egy azonnali intézkedést jelentett be: a javító- és nevelőintézeteket azonnali hatállyal a rendőrség felügyelete alá helyezte, annak ellenére, hogy már a miniszterelnök is arról beszélt: ki kell vizsgálni, hogy a rendőrség korábban hibázott-e az ügyben. A szakértők és a szakmai szervezetek kegyetlennek tartják a javítóintézetek kiszervezését, szerintük nem a fenntartóváltás a lényeg, és a Szőlő utcában történtek után hamisan cseng az az érv is, hogy ha már ott lettek volna a rendőrök, mindez nem fordul elő.

Gulyás Gergely szerdán arról beszélt a 444-nek, hogy a kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. A Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója szerint ugyanakkor elképzelhetetlen, hogy a brutális gyerekverésekre csak most derül fény, és hogy arról állami beosztásban lévők korábban ne tudtak volna.