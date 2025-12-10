Magyar Hang: Az egyik leghírhedtebb gyilkosság koronatanúja volt a gyerekverő Szőlő utcai igazgató

Egy közismert gyilkosság koronatanúja volt korábban Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója, akinek azért kellett kedden felmondania, hogy kikerült a videó arról, ahogy nevelőként ver és rugdos egy rábízott növendéket - írja a Magyar Hang.

Ez az az úgynevezett szerepjátékos gyilkosság, amiről éveken át cikkezett a sajtó, a Telex pedig 2023-ban egy podcast-sorozatot is készített róla. Ebben több epizódban megszólalt az ott csak Károly néven emlegetett Kovács-Buna is, akiről most a lap megírta, hogy nem más, mint a gyerekverő Szőlő utcai igazgató.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A szerepjátékos gyilkosság 2010 áprilisában történt. Krisztián, az áldozat maradványait hónapokkal később a Pilisben találták meg, a gyilkossággal pedig két szerepjátékos társát, Gergelyt és Andrást gyanúsították meg - végül többszöri perismétlés után 2022-ben ítélték el őket 15 évre.

Mint a Magyar Hang írja, az ő elítésükben kulcsszerepe volt a koronatanú Kovács-Bunának, aki szintén szerepjátékos volt. Ő volt az, aki András, az egyik gyanúsított volt barátnőjével később összejött, és a lánnyal együtt ő ment be a rendőrségre bejelentést tenni: mint mondták, gyakorlatilag bevallották nekik a tettesek, hogy megöltek valakit - bár a gyilkosság részleteit nem ismerték.

A lány volt párja és annak barátja ezután került a nyomozás fókuszába, majd a rácsok mögé. Kovács-Buna, aki korábban kiképzőként is dolgozott a honvédségnél, ekkoriban munkanélküli volt, de ezután visszavették a Szőlő utcai intézetbe.