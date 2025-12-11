„Nem lepődtünk meg, hogy a kormány áldozathibáztatással reagál, de nem térünk magunkhoz ettől az arcátlanságtól”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miközben a Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat sorra vitte el azokat a Szőlő utcai alkalmazottakat, akik a gyanú szerint súlyosan bántalmaztak javítóintézetes gyerekeket – egyiküknek az orra is eltört -, a kormány igyekszik egy csapásra megoldani az egyre inkább rá égő ügyet azzal, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezte ezeket az intézményeket.

A javítóintézet most lemondott megbízott igazgatója bántalmaz egy fiatalkorút. A felvétel nem most, hanem évekkel ezelőtt készült Fotó: Juhász Péter/YouTube

Ezek eddig a Belügyminisztérium háttérintézménye, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működtek, innen kerültek a rendőrséghez, illetve a büntetés-végrehajtáshoz. A döntést Gulyás Gergely miniszter jelentette be a szerdai Kormányinfón azzal, hogy a rendőrök már ott is vannak az intézményeknél. Ez 5 intézményt érint, olyanokat, ahová bírósági döntés nyomán kerülnek fiatalkorúak.

A miniszter a 444-nek azt mondta, ha a rendőrség irányítja a javítóintézetet, olyan esetek, amilyenek a Szőlő utcával kapcsolatban kiderültek, nem fordultak volna elő.

A kormányinfó után nem sokkal megjelent kormányrendelet szerint nem csak a rendőrség, de a büntetés-végrehajtás is komoly szerepet kap: „A javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.”

A rendőrség bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít, rendszeres tájékoztatást tartanak a dolgozóknak arról, milyen intézkedéseket lehet alkalmazni, hogyan kell jogszerűen bánni az intézetben lévőkkel, és biztosítják azt is, hogy az ellátottak zavartalanul beszámolhassanak a rendőröknek az őket ért jogsértésekről.

Mindeközben erősödik az a narratíva, hogy a javítókban bűnözők vannak. „Ez nem árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne. Rablás, szexuális erőszak, terrorcselekmény, lopás, súlyos testi sértés, zsarolás, kábítószer-kereskedelem, garázdaság miatt vannak itt az elítéltek” – magyarázta Gulyás a Kormányinfón. A szóhasználat nem pontos: a Szőlő utcában – legalábbis az intézet leírása szerint - nem elítéltek vannak, hanem olyan fiatalkorúak, akik a bíróság döntése után kerültek letartóztatásba, vagyis valamilyen súlyosabb ügyben gyanúsítottak vagy vádlottak, de nem ítélték el őket.

A döntés értelméről és hatásairól megkérdeztük Rozgonyi Attila pszichopedagógust, volt intézetvezetőt, illetve Krámer Lili kriminológust, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársát is.

Nem a fenntartó a legfontosabb