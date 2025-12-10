A kormány megpróbálja átírni a fejekben, hogy mi is az a Szőlő utca

Hosszú hónapok után másodszor tesz kísérletet a kormány arra, hogy átkeretezze a Szőlő utcai javítóintézet ügyét a nyilvánosságban, azaz megpróbálja elmagyarázni, hogy valójában hogyan is kell értelmezni mindazt, ami történik.
Az első próbálkozás az emlékezetes, hirtelenjében összedobott Tuzson-jelentés volt szeptemberben, amelynek „kiskorú érintett nem merült fel” mondata azóta szállóigévé vált, hiszen kiderült, hogy nagy eséllyel mégiscsak felmerült. Akkor a kormányzat kezére játszott, hogy a nyomozás még csak ott tartott, hogy az intézet egykori igazgatója két nagykorú nőt futtathatott prostituáltként, és az is, hogy a Szőlő utca ügye összekeveredett a bizonyítatlan Zsolt bácsis pletykákkal, amelyeket könnyedén vissza lehetett verni.
Már akkor is tudható volt azonban, hogy a helyzet egyáltalán nem ennyire egyszerű, mert a nagykorú nők futtatásánál sokkal súlyosabb dolgok is történhettek Juhász körül. Jeleztük is egy cikkben, hogy elhamarkodottnak tűnik ilyen nagy mellénnyel kiállni a jelentéssel. Aztán ezzel utólag szembesítettük is Tuzson Bence igazságügyi minisztert, akinek – talán mondhatjuk – nem volt igazán meggyőző válasza.
A Szőlő utca körül az elmúlt napokban felgyorsultak az események, a nyomozások elértek Juhász környezetéig, sok aljasság (gyanúja) derült ki, kiskorú áldozatokkal, az előzetesben tartott exigazgatót védő, mindeddig magas pozícióban maradt bizalmasokkal, kimenekíteni próbált tárgyi bizonyítékokkal és egy 700 ezer megtekintésnél járó videóval, amin egy nevelő veri az egyik gyereket. Juhásszal együtt eddig hét embert vittek el a nyomozó ügyészek az intézetből, és világosan közölték: ezzel még nincs vége a dolognak, folytatják a „nyomozati cselekményeket”.
A politikai karrierjének kezdetét a kegyelmi botrányból eredeztető Magyar Péter is egyre hevesebben üti a témát, minden beszédében Szőlő utcázik, most szombatra pedig még merészebbet lépett: az Orbán Viktor ellenében meghirdetett roadshow-jának Mohácsra tervezett állomását is háttérbe szorítva vonulásos tüntetést jelentett be a Karmelitához, politikailag is maximálisan rárepülve az ügyre.
Ebben a helyzetben először a széljobb felől jelent meg az a narratíva – cigányozással és libsizéssel keverve –, hogy a Szőlő lakóit nem kéne szegény ártatlan állami gondozottakkal keverni, hiszen az valójában börtön, és ennek megfelelően kell eljárni az ott élő fiatalokkal.
Az igazságügyi miniszter gyorsan készített egy jelentést, ami megállapította, hogy „ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna”.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Mi értelme egy kormányzati jelentésnek akkor, ha még folyik a nyomozás? Egyáltalán, mit értenek Szőlő utcai ügy alatt? És mi történt az elmúlt 10 évben? A kormány tisztázó turnéja fontos kérdéseket is felvet.
Az ügyészség által már bejelentett, a bútorokat elrejtő nő mellett a nyomozók látókörébe került egy másik vezető is. Egy harmadik dolgozót eközben elbocsátottak a javítóintézetből. Úgy tudni, mindhárman Juhász Péter Pál belső köreihez tartoznak.
A Tisza elnöke azt mondta a gyermekvédelemről, hogy „elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból, a köztársasági elnök hallgatásából”.
Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.