Magyar: A kegyelmi ügytől a Szőlő utcáig körbeértünk, nincsenek politikai felelősök, csak a mismásolás megy

Már a kormányinfó alatt egy Facebook-posztban bejelentette Magyar Péter, hogy szombat délutánra gyermekvédelmi tüntetést szervez Budapestre. (Eredetileg Mohácson lett volna tiszás rendezvény, szokás szerint rászervezve Orbán Viktor DPK-s turnéjára. Gyermekvédelmi tüntetést pedig tegnap Puzsér Róbert kezdett szervezni vasárnapra.)

Magyar a posztja után Balatonfüredről, a Tisza képviselőjelöltjeinek gyűléséről élőben közvetített beszédében megerősítette, hogy szombaton háromkor tüntetést tartanak a gyermekek mellett, mert „elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból, a köztársasági elnök hallgatásából”. A menet vége a Várban lesz a Karmelitánál.

A beszéde egy pontján visszatért a gyerekvédelem ügyére, amikor feltette a kérdést, hogy „miből tudjuk, hogy ez a hatalom elfáradt, kimúlt? Talán a Tisza elmúlt 22 hónapjából. Talán abból, hogy honnan hová jutott el ez az ország. 2024 februárjában egy, a gyermekvédelmi rendszer problémáit, bűneit felszínre hozó kegyelmi ügy volt az a gyújtópont, amely elindította hazánkban a változást. És most a Szőlő utcai szörnyűségeknél azt látjuk, hogy körbeértünk. Elértünk az alfától az ómegáig.

Mert mit tett az orbáni hatalom az elmúlt 22 hónapban? Tulajdonképpen semmit. Semmi előrelépés, a ragadozók ma is ugyanúgy abuzálhatják a kiszolgáltatott gyermekeket, nincsenek valódi felelősök, csak a politikai kármentés és mismásolás zajlik”.

Pedig szerinte egy egészséges kormányzás elsősorban a gyermekekről, a nemzet jövőjéről kellene hogy szóljon.

Felszólította „a leköszönő és a tolvajlástól megfáradt” Orbán Viktort, hogy a választásokig már ne vegyen fel több hitelt, ne adósítsa el még jobban az országot, mint egykori példaképe, Kádár János. „Már most is fullasztó az államadósság mértéke és a kamatok nagysága, de az utolsó pillanatban is folytatják a nemzet szétrablását és a gyerekeink eladósítását”.

A sajátjainak többször is elmondta, hogy „mi vagyunk a többség, az idő nekünk dolgozik, jobbak és felkészültebbek vagyunk, mint a Fidesz, és ez nem is nehéz”.

Januárban feláll egy ötvenfős szakértői csapatat az Orbán-kormányzás örökségének feltárására, hogy mindenki megismerhesse az ország valóságos állapotát. Szintén januárban mutatják be a Tisza-programját és a leendő kormány szerkezetét, márciusban pedig Magyarország megmentésének 100 napos tervét, amivel győzelmük esetén a kormányzást kezdik majd el. Ennek része egyebek között egy nyilvános vizsgálat a gyerekek ellen elkövetett bűncselekmény-sorozatok feltárására, a nemzetközi kapcsolatok (EU, NATO, V4) helyreállítása, a több ezer milliárd forintos EU-s támogatások hazahozatala, csatlakozás az európai ügyészséghez, a családi pótlék megduplázása, adócsökkentés és nyugdíjemelés, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi hivatal felállítása, a politikai propagandára költött 500 milliárd forint átirányítása az egészségügybe és az ügynökakták megnyitása.