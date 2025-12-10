Magyar Péter: Szombaton irány a Karmelita

„Álljunk ki közösen a gyermekek mellett! Elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból és a köztársasági elnök hallgatásából! Elég volt! December 13-án, szombaton 15 órakor találkozzunk Budapesten a Deák Ferenc téren! Irány a Karmelita és a Köztársasági Elnöki Hivatal!”

– közölte egy Facebook-posztban Magyar Péter, közvetlenül azután, hogy szerdán reggel a kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek.

December 13-án szombaton az eredeti tervek szerint Magyar Péter az országjárása egyik helyszínére, Mohácsra ment volna.