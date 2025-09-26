Sok szempontból csak homályosabbá tette a Szőlő utcai botrány ügyét a kormány azzal, hogy tisztázni akarta Semjént

Váratlan Semjén-percek a parlamentben, Semjénező és Szőlő utcázó kormányinfó, egy sebtében összerakott kormányzati jelentés, és Kocsis Máté megtorlás-sajtóturnéja. Erős napok voltak, rengeteg kormányzati állítás és részlet ömlött ránk a Semjén-vádak ügyében, de a kormánypártok hirtelen reakciói sok tekintetben újabb kérdéseket is felvetnek. Nem az alapvádat illetően, ott továbbra sincs vita abban, hogy semmi bizonyíték, de még első kézből származó információ, állítás sincs a miniszterelnök-helyettes ellen, hanem egyéb tekintetben.

Felejtsük is most el Semjén Zsoltot, a következőkben általános elvi kérdések jönnek. Például, hogy egy folyamatban lévő nyomozás jelenlegi állását miért kommunikálja úgy a kormány, mintha egy végleges megállapítás lenne. Mi van, ha a nyomozás épp két hét múlva jut el oda Juhász Péter Pál ügyében, hogy fiatalkorúak is érintettek? De az még hagyján, hogy akkor a kommunikációval mi lesz, a súlyosabb kérdés, hogy ezek után hogy fog nyomozni a rendőrség vagy az ügyészség, ha ott lebegnek a szemei előtt Kocsis, Tuzson, Gulyás és a többiek mondatai arról, hogy márpedig fiatalkorú nincs az ügyben. Milyen lelkesedéssel fog egy nyomozó ezek után utánajárni egy-egy, erre utaló állításnak vagy felmerülő bizonyítéknak? Milyen lelkesedéssel fogadja majd a rendőrkapitány, ha a beosztottjai jelzik, hogy úgy néz ki, mégis lenne itt egy kiskorú sértett?

Az sem világos, hogy a Szőlő utcai nyomozásként emlegetett ügy pontosan miről szól a kormánykommunikáció szerint. A hivatalos rendőrségi bejelentés szerint az igazgató, Juhász Péter Pál két, a javítóintézetben felnőtt, de már onnan kikerült nőt futtatott prostituáltként. Így tényleg nincsenek fiatalkorúak a sértettek között. De a tényfeltáró cikkek szerint az ügy ennél kiterjedtebb. Érintettek lehetnek más intézetek is, fiatalkorú sértettek is. Nem világos, hogy a nyomozók milyen mélységben, mennyi időre visszamenőleg vizsgálják a dolgokat. Kijelenthető-e biztosan, hogy a két prostituáltat csak felnőtt korukban környékezte meg Juhász?

Gulyás Gergely világossá tette a kormányinfón, hogy Semjén állításával ellentétben nem folyik 10 éve nyomozás Juhász tevékenységével kapcsolatosan, csak nemrég, a feddhetetlenségi vizsgálat után kezdtek fedett nyomozásba, mert ezt megalapozó adatok merültek fel. De akkor mi történt a 10 évvel ezelőtti panaszokkal? Mi volt az a találkozó, amire Kuslits Gábor volt gyermekvédelmi vezető utal, és amit a 444 forrásai is állítanak, hogy neki azt mondta egy magát rendőrnek kiadó ember, hogy nyugodjon meg, fedett nyomozás van Juhász ellen?

Nincs magyarázat arra sem, hogy ha most külföldi titkosszolgálatokkal kötik össze Káncz Csabát a 2016-ban átnézett számlamozgásai alapján, akkor miért engedték, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein a jegyzőkönyvek szerint az LMP szakértőjeként, a jelentés szerint az MSZP-s Molnár Csaba szakértőjeként még 2017-ben is részt vegyen. Egyébként abban az évben a már rég kormánypropagandát nyomó M1-nek is jó volt Káncz szakértőként.

Az is felmerül, bár ehhez valószínűleg nem ártana az információkhoz való hozzáférésről szóló belső kormányzati szabályokat ismerni, hogy Kocsis Máté frakcióvezetőként hogyan ismerhette meg megjelenése előtt a kormányzati jelentésben lévő dolgokat, illetve az egyik meghallgatott ember, Káncz Csaba vallomását. Kocsis ugyanis már hétfőn, a parlamentben azt mondta, hogy „elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette”. Aztán a jelentésből (pdf) kiderült, hogy ez Káncz vallomása volt, Kánczot pedig sajtóinformációk szerint hétfőn hallgatták ki.

Hogy még jobban megkavarodjunk: a jelentés szerint Káncz Csaba nem nevezte meg a családot („Arra hivatkozva, hogy a privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani.”), Kocsis viszont pénteken az Indexnek arra utalt, hogy megvan a név. „Ha ez most nyilvánosságra kerülne, az veszélyeztetné a hálózat pontos és alapos feltérképezését”, mondta.

És nyilván az is kérdés, hogy a kormány mi alapján állítja, hogy ez szervezett, összehangolt akció volt. Ha pedig az, akkor ki szervezte, hogy egy ütős(nek hangzó) interjúra ráugorjanak azok a politikusok és politikai influenszerek akik ebből élnek. Mint ahogy azt egyébként minden egyes botránynál maguktól is megteszik.