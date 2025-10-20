A harmincmilliós Lexus és Ford pickup lett gyanús a Szőlő utca vezetőjénél a kifogástalan-életvitel-vizsgálaton

A gyermekvédelmi dolgozók ellenőrzésére kitalált kifogástalan-életvitel-vizsgálatnál tűntek fel azok a gyanús jelek Juhász Péter Pálnál, ami miatt aztán a Nemzeti Védelmi Szolgálat mélyebb vizsgálatot indított a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és élettársa ellen - mondta Rétvári Bence miniszterhelyettes a Parlamentben.

Rétvári konkrétan az igazgató által használt Lexust és az élettársa Ford Ranger Raptorját említette, mint ami gyanút keltett - mindkét autó listaára 30 millió forint körül van újonnan.

„(...) hogy van egy Lexusa, amit az élettársával közösen üzemeltetnek, hogy bizonyos alkalmazottak az intézeten belül szintén olyan életmódot folytatnak, hogy ők is egy Ford Ranger Raptorral járnak, miközben azt se tudják elmondani, hogy mi a munkakörük, nem is látták őket a munkahelyükön. Pontosan ez volt az a kifogástalan-életvitel-ellenőrzésnél, ami feltűnt a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak”

- mondta Rétvári Szabó Tímeának adott válaszában, aki felszólalásában azt állította, hogy a Fidesz felelős a bántalmazásokért. A Párbeszéd képviselője többek között azt kifogásolta, hogy a kormánypárt kétszer is megakadályozta a vizsgálóbizottság felállítását: Szerinte a kormány „gyalázatos szómágiát játszik”: azt hiszik, ha sokszor elmondják, hogy ez álhírbotrány, akkor az is lesz - mondta.

Rétvári válaszában azt hangsúlyozta, hogy éppen a kormány hozott szigorító jogszabályokat, és ők indították el azt a kifogástalan-életvitel-vizsgálatot is, ami állítása szerint Juhász lebukásához vezetett.

„Juhász Péter Pálnak a börtönben a helye, amit azok a törvények tettek lehetővé, amit önök nem támogattak”

- mondta Rétvári, és arra hivatkozott, hogy a kifogástalan-életvitel-vizsgálaton kibukó életmód miatt kezdett el vizsgálódni az NVSZ is.

Korábban Gulyás Gergely még elismerte, hogy a javítóintézet emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított igazgatója átment a kifogástalan életviteli vizsgálatnak nevezett átvilágításon, és az átvilágítást végző Nemzeti Védelmi Szolgálat utólag jutott olyan információ birtokába, ami alapján úgy érezte, újra át kell vizsgálni az igazgatót.

A lexust és a Ford Raptort a rendőrség a Szőlő utcából vitte el Juhász és az élettársa letartóztatása után, ahogy lefoglalták 120 millió forintot érő készpénzt is euróban, amerikai dollárban, svájci frankban és forintban.

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója letartóztatásban van, mert a gyanú szerint a jelenlegi élettársával gyermekotthonos lányokat szerveztek be prostituáltnak, és „futtatták” őket. Az ügy a 444 feltáró cikkei alapján bontakozott ki, Bár kormánypolitikusok azt hangsúlyozzák, hogy nem volt kiskorú érintett, volt áldozat, akivel Juhászék már 12 éves korában kapcsolatba kerültek.

