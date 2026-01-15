Gulyás Gergely a Szőlő utcáról: A kormány munkáját megfelelőnek tartom, a kormánynak teendője nem volt

Nem helyes, ha pártszimpatizáns bírák ítélkeznek, hangzott el a kormányinfón arra a kérdésre, hogy a Fidesz az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja-e, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik. A szuverenitásvédelem minden pénzt megér.
Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről, melyben valaki leírja a tapasztalatait a javítóintézetről, és segítséget kér az államtól a problémák megoldásában. A levél azóta meglehetősen pontosnak bizonyult, mégsem lett eredménye. Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomaira bukkantunk, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.
Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Sorra dőlnek meg ezek az állítások.