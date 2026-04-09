Magyar Péter csádozással reagált a „geci nagy háborús” hangfelvételre

belföld

„Három nappal az országgyűlési választás előtt a Fidesz végső kétségbeesésében még egyszer, ezredjére is megpróbálkozik a hazug háborús propagandával. Említésre sem lenne érdemes, ha ezt nem pont azon a napon tennék, amikor nyilvánosságra kerültek a csádi misszió kormányzati tervei” – írta posztjában Magyar Péter, miután a kormánysajtóban megjelent egy hangfelvétel, amiben azt mondja egykori barátnőjének, a tiszás politikusokról rendszeresen hangfelvételeket készítő Vogel Evelinnek, hogy „geci nagy háború lesz”.

Fotó: Németh Dániel/444

A kormánysajtó ezzel a hangfelvétellel azt próbálja bizonygatni, hogy Magyar végig hazudott a kampányban, amikor arról beszélt, hogy az európai vezetők nem akarnak háborúzni. Ezzel ellentétes állítás azonban nem szerepel a hangfelvételen, amin Magyar nem állít többet annál, hogy „geci nagy háború lesz”.

„Az az Orbán-kormány hazudik megint, amely évek óta háborús pszichózisban és riogatásban tartja az országot. Orbán Viktor konkrétan úgy fogalmazott, hogy a 2026-os lesz az utolsó háború előtti választás” – írja Magyar.

Magyar reakciós posztjának leírásán túl semmi nem utal a felvételre, a videóban hosszasan beszél a kormány csádi missziójáról, aminek a tervezésében „isteni sugallatra” részt vett Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, aki ötven százalékos „harcértékvesztéssel” számolt – legalábbis a Telexen kitálaló Pálinkás Szilveszter százados elmondása alapján.

Orbán Gáspár egy oszlop mögött Csádban.

A misszió kapcsán a 444 írta meg szerdán, hogy 2025 novemberében a Honvédelmi Minisztérium még előterjesztést is készített a kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról. A birtokunkba jutott dokumentumban a 2026-os évre hozzávetőlegesen négymilliárd forintos személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadással, 21,8 milliárdos logisztikai kiadással, és 1.1 milliárdos nemzetbiztonsági költségekkel számoltak.

Kapcsolódó cikkek

Bár a kormány szerint szó sincs csádi misszióról, tavaly novemberben még több mint 27 milliárdos költséggel számolt a Honvédelmi Minisztérium csak 2026-ra

A végül nem tárgyalt előterjesztésből az is kiderült, hogyan tervezett a minisztérium kommunikálni: sehogy.

Takács Lili
POLITIKA

Orbán Gáspár megbújt egy oszlop mögött Csádban

Az Index és a honvédelmi miniszter által posztolt fotók bebuktatták le a miniszterelnök fiát, aki valamiért egy hivatalos tárgyalódelegáció tagjaként utazott N'Djamenába.

Kaufmann Balázs
család