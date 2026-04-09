Orbán anyját is bevetették a finisben, hogy elmondja, fia már négyévesen kívülről tudta a Toldit

„Ez nem a foglalkozása, hanem a hivatása” – mondja Orbán Viktor videóján Orbán Viktor kékfestőbe öltöztetett és a kandalló elé leültetett anyja, aki azzal folytatta mondatát, hogy „már nem beszélné le róla, még így sem, hogy ennyire veszélyes”.

„Honnan tudta meg, hogy ukrán fenyegetéseket kapott a fia?” – hangzik el ezután a kérdés a videóban, amit a ruha és a környezet alapján akkor vehettek fel, amikor Orbán az unokáit is bevetette a kampányban, és stábjával szépen megkomponált videót készíttetett arról, hogy meglocsolják a mamát, aki ezért cserébe húszezresekkel dobta meg a kicsiket. Orbán anyja aztán a kérdésre válaszolva elárulta, honnan is informálódott: „A tévéből. Állandóan nézem.”