Trump fenyegetni kezdte a NATO-t, miután beszélt a szövetség főtitkárával

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán zárt ajtók mögött találkozott Donald Trumppal, és a találkozó fő célja az amerikai elnök lenyugtatása lett volna, hiszen Trump többször is azzal fenyegetőzött, hogy kilép a NATO-ból, mivel olyan országok, mint Spanyolország és Franciaország nem támogatták az Irán elleni háborút. A Politico értesülése szerint Trump arra használta a találkozót, levezesse a feszültségét az elutasítás miatt.

Egy európai tisztségviselő a kapnak azt mondta, hogy a tárgyalás nagyon rosszul ment, és beszélgetés nem volt más, mint sértések sorozata.” Szerinte Trump arra is utalt, hogy megtorlási lehetőségeket mérlegel, de a részletekbe nem ment bele. Ugyanakkor Trump a Truth Social-ön nyilvánosan is szapulta a katonai szövetséget: „A NATO NEM VOLT OTT, AMIKOR SZÜKSÉGÜNK VOLT RÁ, ÉS NEM LESZ OTT, HA ÚJRA SZÜKSÉGÜNK LESZ RÁ. EMLÉKEZZETEK GRÖNLANDRA, ARRA A NAGY, ROSSZUL VEZETETT JÉGDARABRA!!!”

A NATO szóvivője, Allison Hart a POLITICO-nak azt mondta, hogy Rutte és Trump „nagyon őszinte beszélgetést folytattak”, ugyanakkor visszautasította, hogy az rosszul sült volna el, és „konstruktívnak” nevezte.