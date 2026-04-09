Úgy kapott levélben szavazólapot, hogy nem is regisztrált, de emiatt elméletben duplán szavazhatna

Olvasónk jelezte, hogy annak ellenére kapott a romániai lakcímére szavazólapot, amivel levélben szavazhat, hogy a lehetőségre nem is regisztrált. Mi több, mivel egy ideje Budapesten él, és néhány hete ott is lett állandó lakcíme, így elméletben két helyen is tudna szavazni. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerint ez nem lehetséges.

Olvasónk Romániában született, és néhány évvel ezelőttig a szüleivel élt, ottani lakcíme is volt.

„Mikor 3 és fél éve megkaptam a magyar állampolgárságot, akkor ezt a címet megkapta a magyar állam, de sosem regisztráltam szavazásra” - írta a 444-nek.

Mint mondta, időközben átköltözött Magyarországra, de a román lakcíme megmaradt, Budapest pedig csak a tartózkodási helye volt. Néhány hete azonban állandó lakcíme lett Budapesten is. A román lakcímét nem szüntette meg, mert amikor a magyar kormányablakban megkérdezte, hogy baj-e, hogy két országban is van lakcíme, azt válaszolták, nem.

Ezután jött a meglepetés. Olvasónk, mint minden magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár automatikusan kapott az Ügyfélkapujára egy értesítőt, hogy budapesti lakcíme alapján melyik választókerületben szavazhat április 12-én. Csakhogy a romániai lakcímére is kapott egy levélben kiküldött csomagot, benne a szavazólappal anélkül, hogy kérte volna ott a névjegyzékbe való felvételét.

Olvasónk bizonyítékként lefotózta a levélben érkezett szavazólapot és az Ügyfélkapun keresztül kapott értesítőt is. A fotón kitakartuk az adatait, de valóban mindkét levélen az ő neve és adatai szerepeltek.

Fotó: Kiss Bence

A Nemzeti Választási Iroda közleményei között szerepel, hogy a levélben szavazásra jogosult választópolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, a központi névjegyzékbe történő felvételüket követően kapják meg levélcsomagjukat postai úton, vagy választásuk szerint személyesen vehetik át azt egy megjelölt külképviseleten vagy magyarországi településen.

Olvasónk állítása szerint azonban ő nem kérte, hogy vegyék fel a központi névjegyzékbe.

Ez elméletben azt jelenti, hogy olvasónk akár megtehetné, hogy két helyen is szavaz: egyszer levélben és egyszer a budapesti választókerületben. Ezt egyébként nem fogja megtenni, a román címére kapott szavazólapot megsemmisítette, de felmerült benne a gyanú, hogy mások is kaphattak ilyen csomagot anélkül, hogy igényelték volna.

Kerestük ezzel kapcsolatban a Nemzeti Választási Irodát, hogy megtudjuk, hogy lehetséges ez, illetve, ha olvasónk mindkét helyen leszavazott volna, az mikor derült volna ki a Választási Bizottság számára, ha egyáltalán kiderült volna.

Azt írták:

„A Nemzeti Választási Iroda egyetlen központi névjegyzéket vezet, amelyen a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan, míg a levélben szavazásra regisztrált (magyarországi lakcímmel nem rendelkező) választópolgárok kérelemre szerepelnek.

Valamennyi választópolgár csak egyszer szerepel a névjegyzéken.

A Nemzeti Választási Iroda kizárólag a levélben szavazásra regisztrált személyeknek postázta a szavazási levélcsomagot. Aki magyarországi lakcímmel rendelkezik a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat, ott szerepel a választói névjegyzéken.

A levélszavazathoz tartozó azonosító nyilatkozat ellenőrzése során kiderül, ha valamely választópolgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékén, és a szavazási irata érvénytelen lesz. A kettős szavazás nem lehetséges.”

Az NVI válasza szerint tehát olvasónk nem tudná leadni a levélszavazatát, hiszen elvileg nem szerepel az ottani névjegyzékben. Csakhogy az nem derül ki, hogy hogyan kaphatott egyáltalán levélcsomagot, ha nem szerepel a névjegyzékben. Az sem teljesen világos, hogy mi van akkor, ha mégis szerepel a névjegyzékben tudtán kívül – hiszen elvileg ez alapján kaphatott szavazólapot – és mindkét helyen leszavaz.

2014-ben lehetett először határon túli, de magyar lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak levélben szavazni. Az így beérkezett szavazatok száma választásról választásra nőtt, ezeken belül pedig elsöprő, 94-96 százalékos a Fideszt támogató voksok aránya.