Elmeszelte a választási bizottság Sárvár fideszes polgármesterét törvénysértő kampányolás miatt

A Nemzeti Választási Bizottság egyhangú, 13:0-s szavazati aránnyal megállapította, hogy a fideszes sárvári polgármester, Kondora István megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, annak az „esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek között” alapelvét. A fideszes politikust eltiltották a további jogsértéstől és kötelezték a jogsértő tartalmak haladéktalan eltávolítására.

A választási bizottsághoz benyújtott beadvány azt kifogásolta, hogy Kondora a hivatalos polgármesteri Facebook-oldalán folyamatosan tett közzé olyan posztokat, amik Orbán Viktort, valamint a vasi fideszes jelölteket, Ágh Pétert, Vámos Zoltánt és V. Németh Zsoltot méltatta, az ő támogatásukra szólított fel, miközben „az oldalon más jelöltekkel, jelölő szervezetekkel kapcsolatos pozitív hangvételű poszt nem található”.

Az NVB megállapította, hogy a polgármester bejegyzései valóban „egy adott jelölő szervezettel, illetve annak jelöltjeivel szembeni szimpátiát, támogatottságot sugároznak (…) a polgármester egyoldalúan, kizárólag egy adott jelölő szervezet Vas vármegyében állított jelöltjeiről oszt meg tartalmakat... azaz annak jelöltjeinek támogatására buzdít”.

Kondora Istvánról egyébként egy hete írtunk, miután megtudtuk: nyomozás indult egy, a város tulajdonában álló sárvári fürdőt érintő ügyben. A feljelentés és egy, a lapunk birtokába került tanúvallomás szerint a 2010-es évek óta úgy kaphat fizetést a Sárvári Gyógyfürdőtől a polgármester ismerőse, hogy nem jár be dolgozni és nem ismerik őt ott. Kondora javaslatára az egyébként szombathelyi lakcímű férfit, L. P.-t a város egyik cégének felügyelőbizottságába is beválasztotta a fideszes többségű képviselő-testület.