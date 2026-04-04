A 2010-es évek óta úgy kaphat fizetést a Sárvári Gyógyfürdőtől a polgármester ismerőse, hogy nem jár be dolgozni és nem ismerik őt ott

Az elmúlt hetekben többször tettem kísérletet arra, hogy a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő vonalas számán beszélni tudjak egy L. P. monogramú személlyel. A központi számon azonban mindig ugyanazt a választ kaptam: nem értik, mit akarok, ilyen nevű ember nem dolgozik a cégnél. Mindez azért érdekes, mert egy néhány héttel ezelőtt kelt feljelentés szerint a 2010-es évek óta ez az ember havi rendszerességgel kap fizetést a sárvári fürdőt üzemeltető, a helyi önkormányzat tulajdonában álló cégtől. Méghozzá úgy, hogy egy percet sem dolgozott ott – amit megerősített a személyes tapasztalatom, hogy senki nem hallott róla a fürdőben.
A feljelentés alapján a lapunkhoz eljutott információk szerint a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen nemrég nyomozás indult. A büntetőeljárás elindításának tényét megerősítette kérdésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője: „Tájékoztatom, hogy a megkeresésében szereplő ügyben a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást folytat, azonban arról a büntetőeljárás érdekeire tekintettel további információ nem közölhető.”
Az alpolgármesterségről két év után lemondott Girán János azt is mondta, hogy „Csizi Péternek volt szava” a város dolgaiban azután is, hogy már nem volt alpolgármester. Bánki cégének volt ügyvezetője nem jelent meg a tanúkihallgatáson, ezért a bíró körözést rendelt el.