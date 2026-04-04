A 2010-es évek óta úgy kaphat fizetést a Sárvári Gyógyfürdőtől a polgármester ismerőse, hogy nem jár be dolgozni és nem ismerik őt ott

Az ügyészség megerősítette lapunk információját, miszerint büntetőeljárás indult nemrég annak gyanújával, hogy valós munkavégzés nélkül fizetnek munkabért a sárvári, önkormányzati tulajdonú fürdőnél egy L. P. monogramú személynek.

A város fideszes polgármestere, Kondora István javaslatára a férfit az önkormányzat egyik cégének felügyelőbizottságába is beválasztották 2024 végén. Kondora ezt lapunk kérdésére azzal indokolta, hogy L.-t már régebb óta ismeri.

A polgármester arról is beszélt, hogy számos ügyről „nem egyedüli” döntést hoz, hanem „többen szoktunk ebben konzultálni”, ezek közül a konzultációk közül Ágh Péter fideszes parlamenti képviselő vagy Gagyi Levente, Ágh bizalmi embere „van, amiben részt vesz, van, amiben nem vesz részt”.

Hogy az L.-ről szóló ilyen konzultációban is részt vett-e valamelyik, arról azt mondta: „nem tudom, lehet, hogy részt vett”.

A fürdővezetés azt állította, hogy nem tudnak az eljárásról, de az L.-lel kapcsolatos egyetlen kérdésemre sem válaszoltak.

Az elmúlt hetekben többször tettem kísérletet arra, hogy a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő vonalas számán beszélni tudjak egy L. P. monogramú személlyel. A központi számon azonban mindig ugyanazt a választ kaptam: nem értik, mit akarok, ilyen nevű ember nem dolgozik a cégnél. Mindez azért érdekes, mert egy néhány héttel ezelőtt kelt feljelentés szerint a 2010-es évek óta ez az ember havi rendszerességgel kap fizetést a sárvári fürdőt üzemeltető, a helyi önkormányzat tulajdonában álló cégtől. Méghozzá úgy, hogy egy percet sem dolgozott ott – amit megerősített a személyes tapasztalatom, hogy senki nem hallott róla a fürdőben.

A feljelentés alapján a lapunkhoz eljutott információk szerint a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen nemrég nyomozás indult. A büntetőeljárás elindításának tényét megerősítette kérdésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője: „Tájékoztatom, hogy a megkeresésében szereplő ügyben a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást folytat, azonban arról a büntetőeljárás érdekeire tekintettel további információ nem közölhető.”