Már Farkasházi Réka, sőt Palácsik-Ráthonyi Tímea is rendszerváltásról posztol

„A változás nem veszély, hanem esély!!! Óriási különbség. Én torkig vagyok ettől a félelem keltésre épülő kommunikációtól. (Is.)” – posztolta Farkasházi Réka énekes, színész. „Csodálom azokat, akik az elmúlt hónapokban mindent megtettek, hogy legyen esély a változásra. Hálás vagyok a bátorságukért, az elszántságukért az összes önkéntesnek, a szakembereknek és azoknak a művészeknek, akik a hangjukat most arra használják, hogy kimondják, amit sokan nem mertünk. Eddig.”

Farkasházi eddig nem politizált, de üzletileg is kapcsolódott a kormánypárti befolyás alá került Librihez, ahol a férje fontos pozíciót tölt be, és amely a partnere annak a hangoskönyves applikációnak, amelynek Farkasházi az ügyvezetője.

Közben sorra posztolja újra a rendszerváltást sürgető hírességek üzeneteit Palácsik-Ráthonyi Tímea, akit sokáig Vajna Tímeaként és a NER egyik legismertebb celebritásaként ismert az ország. Geszti Péter és Lengyel Tamás posztjai mellett a korábban a kormánnyal jó kapcsolatot ápoló két üzletember, Wáberer György és az ásványvizes Balogh Levente üzeneteit osztotta újra Insta-sztorikban.