Mára megsemmisült a Gárdonyt 18 évig uraló helyi Fidesz, most sem lesz jelöltjük az időközi választáson

Nyolc olyan település van Magyarországon, ahol nemcsak országgyűlési, de időközi önkormányzati választás is lesz.

Ezek között három tízezer főnél nagyobb település is van, itt már pártok is indulnak, ezeket vettük most sorra.

Budapest, XVIII. kerület – nem a Fidesznek áll

A XVIII. kerületet a baloldali összefogás vezeti. Petrovai Lászlónak, a Párbeszéd politikusának halála miatt írtak ki időközi választást az 5. egyéni választókerületben.

Különösebb tétje nincs a választásnak, tekintve, hogy a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-Párbeszéd pártszövetségnek 13, a Fidesznek 5, a Mi Hazánknak és az LMP-nek 1-1 képviselője van a képviselő-testületben.

A Fidesz Kádár Tibort indítja, a képviselő-testületi többség jelöltje a független Fehér Szilvia, és indul még a szintén független Forgács Attiláné.

Halásztelek – a Fidesznek áll

A Csepel-szigeten fekvő Halászteleken sincs különösebb tétje az időközi választásnak, amit a 3-as választókerületben a fideszes Szabó Tibor halála miatt írtak ki.

A testületben a Fideszt heten, a Sikeres Halásztelekért Egyesületet hárman képviselik, és van egy DK-s is.

Most hárman indulnak, Ágics József (Fidesz), Csipai András (DK) és Sziklai Tamás (független).

Gárdony – volt Fidesz, nincs Fidesz

A Velencei-tó partján fekvő kisvárosban a 2024-es önkormányzati választáson megsemmisült a Fidesz, a mai napig nem tért magához a várost 18 éven át egyhuzamban irányító párt. Annyira nem, hogy tavaly három képviselőjük is lemondott, az időközi választásokon nem indultak, ahogy a mostanin sem.

Egy lemondás miatt kellett új választást kiírni. Gál Csaba a többséget adó VITE politikusa volt, egy tavalyi időközi választást nyert meg. Akit bővebben érdekel a gárdonyi politika viszontagságai, olvassa el korábbi cikkünket.

A mostani választás érdekessége, hogy indul az a Kovacsics Imre, aki a fideszes korszakban a fürdőt vezette, az új vezetés megköszönte a munkáját. A független jelölt úgy akar helyi önkormányzati képviselő lenni, hogy nem Gárdonyban, hanem a 80 kilométerre fekvő Balatonfüreden. Ő volt az, aki egy papírmasét hagyott maga után, és aki győri fürdőigazgatóként – egy hangfelvétel szerint – „fasz városnak” nevezte Győrt.

Kovacsics mellett indul Mihálovits Tamás (VITE), Pance Lóránt Márton (MKKP) és Bálint Zoltán László (független).

