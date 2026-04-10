Mától teljes körűen érvényes az EU új digitális határ-ellenőrzési rendszere

Pénteken teljes mértékben működőképes lett az unió összes schengeni határán az Európai Unió ujjlenyomat- és fényképfelvételes utazási rendszere, írja a BBC. Az EES (Entry-Exit System) elnevezésű digitális határellenőrzési rendszer az útlevél-szkennelés mellett ujjlenyomatokat és fényképeket is igényel.

Az EES egy bajorországi reptéren Fotó: DANIEL LOB/dpa Picture-Alliance via AFP

A rendszert októbertől fokozatosan kezdték bevezetni a biztonság megerősítése és végső soron az utazás zökkenőmentesebbé tétele érdekében. A bevezetés tapasztalatai enyhén szólva is vegyesek voltak, hosszú sorok alakultak ki egyes európai repülőtereken, és figyelmeztetések szerint a forgalmas ünnepi időszakokban ezután is előfordulhatnak nagyobb késések miatta.

Az EES célja, hogy nyomon kövesse, mikor lépnek be és mikor hagyják el a nem EU-s állampolgárok a schengeni övezetet. A rendszer több országra terjed ki, mint ahány uniós tagállam van, összesen 29 olyan európai országot fed le, amelyeken az emberek határellenőrzés nélkül utazhatnak át. Az EU-tagok mellett a rendszert használja Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is.