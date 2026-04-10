Megmutatjuk, kikből választhatsz vasárnap

Miután csütörtök délután 4 órakor lejárt a visszalépések határideje, véglegessé vált az egyéni jelöltek száma és személye az egyéni választókerületekben. (Igaz, még ezután is megszűnhet valaki jelöltsége, ha például a választás előtt törlik a központi névjegyzékből vagy elveszíti a választhatóságát.)

A 106 egyéni mandátumért 639-en indulnak. A Fidesz-KDNP, a Tisza és a Mi Hazánk mind a 106 körzetben állított jelöltet. Az országos listát állított pártok közül a DK-nak 100, a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak 75 jelöltje van, 59-en a Szolidaritás Pártja és Munkáspárt közös jelöltjeként indulnak, míg 40-en jobbikosak. A maradék 47-ből 31 független jelölt, 16-an kisebb pártok színeiben indulnak.

Térképünkön feltüntettük az összes választókerület egyéni jelöltjeinek számát és névsorát. Van hat körzet, ahol csak 4 jelöltből lehet választani, míg egy borsodiban, a sátoraljaújhelyiben 10-en is indulnak. A budapesti körzetek közül a 16. számúban indulnak a legtöbben, ott kilenc jelölt van, a többiben 5-7 között alakul a jelöltek száma.

A pártok országos listavezetői közül Orbán Viktor és Dobrev Klára nem indul egyéniben. Magyar Péter a budapesti 3-as számú, Nagy Dávid a budapesti 12-es számú, míg Toroczkai László a Csongrád-Csanád megyei 2-es számú, szegedi központú körzetében indul.