A Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője szerint a Tisza Párt zsebében van a választási győzelem.

Pont ezért szavazhatnak a választók nyugodtan a saját pártjára.

Büszke rá, hogy kibírták a szarcunamit, amit a kampányban kaptak.

De úgy gondolja, hogy lehettek volna tökösebbek.

Nagy Dávid beszélt Kovács Gergely teljesítményéről, a visszalépés-püspökök felelősségéről és arról is, hol helyezné el a Fideszt és a Tiszát egy szimpatikussági skálán.

Szerdán az ATV-n vitázott Horváth László drogügyi kormánybiztossal. Ki kezdeményezte ezt a vitát?

A Mandiner felhívott, hogy szeretnének egy drogvitát tartani, de jeleztem nekik, hogy hozzájuk nem megyek el. De mondtam, hogy ha hajlandóak semleges területen tartani, akkor belemegyek a vitába. Az ATV később küldött egy emailt, hogy megszervezik.

Akkor igazából a fideszesek kezdeményezték a Mandineren keresztül?

Így van.

Felmerült önben, hogy a vitával a Kutyapártnak akar láthatóságot biztosítani a Fidesz?

Mivel most ilyen-olyan okokból elég láthatóak vagyunk, ezért nem. Szerintem Horváth Laci tiszázni akart, de ezt nem engedtem neki. Az első tiszázásra széttrollkodtam. Szerintem nem nekünk akart megjelenést biztosítani, hanem a Tiszát akarta összekötni a droggal. Ezt kellett visszavernem.

2024 áprilisában azt mondta a 444-nek, úgy érzi, hogy a Kutyapártot fenyegeti a legkevésbé Magyar Péter megjelenése, mert a párt egy alulról szerveződő politikai kezdeményezés, a szavazóik pedig nem hisznek a messianisztikus jellegű politikában. Két évvel később hogy látja a helyzetet? Mekkora kárt okozott a Kutyapártnak Magyar Péter megjelenése?

Szerintem mi veszítettük a legkevesebb szavazót, de már mi is sokat veszítettünk. Ez azért annak is köszönhető, hogy amit lehet, a Fidesz elront, és kibukott az összes titkosszolgálati mutyijuk. Nyilván az emberek ilyenkor még inkább húznak a nagy pártok felé. Emellett óriási vállalás volt, hogy nem Kovács Gergő vezeti a listánkat, hanem új embert építünk. Erre ez a közeg most abszolút nem volt alkalmas, de meg kellett próbálnunk, mert az nem járja, hogy Gergő a listavezető, de közben nem ül be a parlamentbe.

Szavazatokat vitt el, hogy nem Kovács Gergely vezette a pártlistát?

A növekedést gátolta. Engem úgy kellett felépíteni, hogy azonnal rám ugrottak a Redditen, és azonnal rám ugrottak a különböző tiszás proxy blogok. Úgy kellett erős ellenszélben épülnöm, hogy közben nem vagyok Kovács Gergő.

Ezt mire érti? Milyen szempontból nem olyan, mint Kovács Gergely?

Nem hozzám kötik a pártot. A Gergő viszont megegyezik a Kutyapárttal. Engem is ismernek egy ideje, mert amikor krízis volt, mindig én mentem a rohadt tévébe. Eleve nem feltétlenül pozitív konnotációval. Gergő egy felépült politikus, én pedig egy évvel ezelőttig egy 29 éves operatív igazgató voltam.

Egy januári háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy a Kutyapártnak 200 ezer stabil szavazója van, mellettük pedig van 200 ezer ember, aki úgy érzi, hogy elveszik a szavazata, ha a Kutyapártot választja, ezért őket akarják meggyőzni. Hogy állnak a meggyőzéssel?

Nem változott sokat a helyzet. Szerintem továbbra is 2-3 százalékos az a szavazóbázis, ami megvan, és továbbra is óriási kérdőjel, hogy sikerült-e meggyőznünk az embereket, hogy nem veszik el a szavazatuk, ha minket választanak. A körülmények sokáig ellenünk dolgoztak, de most szerencsére minket segítenek, mert úgy néz ki, hogy a Tisza zsebében van a győzelem. Innentől az emberek nyugodtan szavazhatnak ránk listán.

Mire alapozza, hogy a Tisza zsebében van a győzelem?

Részben arra, ahogyan a Fidesz viselkedik. Mert összeomlás közeli állapotot látok. Részben pedig a közvélemény-kutatások tendenciáira. Azt látom, hogy kinéz egy tiszás győzelem.

Miért gondolja, hogy egy valószínűsíthető Tisza-győzelem most a Kutyapártnak segít?

Logikus minél több embernek listán a Kutyapártot választania, hiszen egyéniben mindenki dönthet Kelet és Nyugat között, listán pedig eldöntheti, hogy melyik legyen a harmadik párt, aminek beleszólása lesz a politikába.

Ha úgy gondolkoznak a tiszás szavazók, hogy zsebben van a győzelem, és a szavazatukon már a fideszes alkotmányos rendszer lebontását biztosító kétharmad múlik, akkor miért választanák a Kutyapártot?

Ez a kérdés az egyéni körzetekben dől majd el. Ha úgy gondolkodik valaki, hogy mindenképpen kétharmadot szeretne, akkor érdemes igazán a Kutyapártra szavaznia, mert listán több mandátumot tudunk behozni. Nagyon remélem, hogy az eddig feszengő emberek meg tudják osztani a szavazataikat, és listán ránk ikszelnek. Mert tök jó, hogy Kelet és Nyugat között választunk, de nagyon nem mindegy, hogy a választás után mi történik. Hogy mi lesz a női jogokkal, a melegek jogaival, a szabadságjogokkal. Hogy az adórendszerhez hozzá tudunk-e nyúlni, ha már mérhetetlenül igazságtalan és újratermeli az igazságtalanságot. Vagy hogy a fenntarthatóság és a GDP között tudunk-e végre a fenntarthatóság mellett dönteni.

Azt mondta, hogy 2-3 százalék megvan, a többi pedig az utolsó pár napon múlik. Milyen listás eredménnyel lenne elégedett, és milyennel csalódott?

Már nem vagyok annyira derűlátó, úgyhogy 5 százaléknak nagyon örülnék. Minden más mindenképp kudarc.

Ha nem érik el az 5 százalékot, az eredménynek milyen személyi vagy pártbeli következményei lesznek?

Felmondok mint pártigazgató. Szerintem megcsináltam mindent, amit tudtam. Ha ez a munka ennyire elég, akkor tudomásul kell venni, hogy nem sikerült. Ha így alakul, a felmondási időmben előkészítem az ÁSZ-ellenőrzést és a kampányelszámolást, mert az az én felelősségem.

Ha felmond, marad a pártban, vagy teljesen szakít a politikával?

Párttag és újpesti önkormányzati képviselő leszek. A 400 ezres fizetésemről pedig lemondok, mert jogos kritika, hogy ha nem lesz meg az 5 százalék, akkor miért vegyem fel továbbra is a fizetést. Viszont ha bejutunk, akkor is visszamegyek úszást oktatni. Ezt a múlt héten eldöntöttem.

Ha bejutnak, nem ül be a parlamentbe?

De, csak fél napot oktatok majd. Hiányoznak a gyerekek.

Azt mondta korábban, hogy kezdetben az volt az elképzelésük, hogy az egyéni körzetekben a tiszás jelölt támogatására kérik a szavazóikat, de ezt az ötletet végül elvetették. Most az egyéni jelöltjeik döntik el, hogy maguknak vagy a tiszás jelöltnek kérik a szavazatot. Miért döntöttek így?

Mert az egyéni jelöltjeinket támadták meg jogi úton. A Tiszának és Stekler Ottónak sikerült elérnie, hogy a közpénztékozló pályázatunkon több mint 30 millió forint értékben léptek vissza pályázók, mert nem tudták megvalósítani a kutyafuttatót vagy a játszótér-felújítást. Ezen kívül azt is elérték, hogy a jelöltjeink még rosszabbul érezték magukat, egy hétig bizonytalanságban voltak. Az egyetlen tisztességes lépés, ha rábízzuk az egyéni jelöltjeinkre a döntést, hogy ezek az akciók beleférnek nekik vagy nem.

Hányan kérik maguknak, és hányan a tiszás jelöltnek a szavazatot?

Körülbelül fele-fele. Akik magukra kérik, leginkább Budapesten indulnak. Ahol kurva mindegy, mert nagyon nyer majd a Tisza.

Erről a döntésről a jelöltek tájékoztatják a választókat?

Igen. Valaki szórólapra is rányomja, más Facebookra írja ki, vagy elmondja egy videóban.

Azért kérdezem, mert véletlenszerűen megnéztem pár jelöltjük Facebook-oldalát, és egyiküknél sem találtam olyan posztot, ami a döntésre utalna.

Komolyan? Mindjárt nézek példát. Szücs Zoltán, Türk Attila és Papp Géza Dávid.

De ha jól értem, akkor nem mindenki tájékoztatta a választókat.

Nem.

Aki nem posztolt a döntésről a Facebookon, saját magának vagy a tiszás jelöltnek kéri a szavazatot?

Úgy vesszük, hogy nem foglal állást a kérdésben. Listán kérjük a szavazatot, egyéniben pedig döntsön úgy a választó, ahogy szeretne.

Mondta, hogy akik maguknak kérik a szavazatot, leginkább Budapesten indulnak, ahol nincs tétje a döntésüknek. Azokban a jelöltekben, akik nem budapestiek, és maguknak kérik a szavazatot, van kétely, hogy döntésükkel elősegíthetik a fideszes jelölt győzelmét?

Nem, a szavazatok nem összeadhatók. Visszaléptettünk három jelöltet, három nagyon fontos körzetben, ezzel gesztust gyakorolva az ellenzéki választók felé, illetve a sajátjainkról levéve a keresztet. Eleve nem indultunk el 28 helyen, és az elejétől aktívan kommunikálunk a szavazatmegosztásról, ami már önmagában egy óriási kockázat. Rengeteg gesztust tettünk a legnagyobb ellenzéki párt támogatói felé, és azt szerettük volna elmondani, hogy nekünk tényleg elsődleges a kormányváltás.

Melyik választókerületben számítanak a legjobb egyéni eredményre?

Szerintem ahol Gergő a polgármester, ott úgyis sok szavazatot kapunk majd, hogy egy doboz tejfölt indítottunk.

Tehát Magyar Péter körzetében?

Igen, Gergő munkája miatt. Bürger Zoltán indul ott, mint egy doboz tejföl. A plakátján is egy doboz tejföl van.

Hány százalékos eredményre számít?

A mérésekben is látszik, hogy a szavazók jól megtanulták az egyéni és a listás szavazat közötti különbséget. 2022-ben a listás szavazóink egyharmada szavazott másra egyéniben, most ez az arány szerintem majdnem feles lesz. Ha 10-15 százalékot kapunk listán, 6-7 százalékos lehet a legjobb egyéni eredményünk.

Valószínűnek tartja, hogy egyes körzetekben 15 százalékot kapnak listán?

Budapesten igen. 10-15 százalékos listás eredményeket várok a fő kerületekben.

Mit gondol, ha nem jutnak be a parlamentbe, a választás után milyen pozícióban lesznek a választástól való távolmaradását tavaly bejelentő Momentumhoz vagy az önök által „visszalépéspápának” nevezett politikusokhoz képest?

Ez kicsit olyan, mint a CPAC, ahová nem engedtek be minket a rendőrök, aztán két héttel később kiderült, hogy nekünk volt igazunk. Kaptunk egy határozatot, hogy nem csinálhatta volna meg a TEK, hogy nem enged be minket. Lehet, hogy most igazam van, lehet, hogy nem. Lehet, hogy a Tisza kezd valamit a szabadságjogokkal, a női jogokkal, a 72 órás tablettával, az Isztambuli-egyezménnyel. Vagy lehet, hogy nem, mert a Fidesz lesz az ellenzék, és folytatják a csiki-csukit egymás közt, és a NER-es keretrendszerben akarják majd egymást megverni. Két év múlva elmondhatjuk majd, hogy kinek volt nagyjából igaza. Azt gondolom, hogy akik most visszalépnek és semmit sem kérnek, azoknak felelősséget kell majd vállalniuk a Tisza kormányzásáért. Én ezt nem szeretném megtenni, mert úgy tudok felelősséget vállalni, ha kontrollálom a folyamatot.

Miért kell felelősséget vállalniuk a Tisza kormányzásáért?

Már 2022-ben is azt gondoltam, hogy nem jó az, hogy nem lehet kritizálni a legnagyobb ellenzéki pártot. Akár belülről, akár kívülről. Most is ott tartunk, hogy ezek a visszalépés-püspökségek, akik tolják bele az országot a tiszás kétharmadba, egy rossz szót nem mernek szólni. Szerintem ők felelősek lesznek az új rendszer kialakulásáért, amiről nem tudjuk, hogy mit hoz.

Úgy érzi, hogy jobb pozícióban lesznek, mint a „visszalépéspápák”, akik most rengeteg lájkot gyűjtenek?

Hitelesebb pozícióban leszünk.

Már csak pár nap van vissza a választásig. Hogyan értékeli a kampányt?

Büszke vagyok arra, hogy a csapatunk egyben maradt. Amikor el kellett indulni aláírást gyűjteni, akkor is egyben volt, és amikor visszalépésekről kellett dönteni, akkor is egyben volt. Nem szakadt szét a párt, és ez nagyon fontos erény más pártokkal szemben. És arra is büszke vagyok, hogy azt a szarcunamit, amit kaptunk, kibírta mindenki. Nem jó viszont, hogy nem sikerült a közvélemény-kutatásokban biztosan 5-7 százalékra felnyomni a pártot. De szerintem jobb lesz az eredményünk, mint az utolsó közvélemény-kutatások átlaga.

Ha újrakezdhetné, mit csinálna másképp a kampányban?

Csak az ügyeinkkel foglalkoznék, és kizárnék minden mást.

Ki tudna mindent zárni?

Szerintem igen. Jön egy támadássorozat, arról felveszünk egy videót, kiposztoljuk és megyünk tovább. Ehelyett a támadások miatt mentünk tévébe, adtunk interjúkat. Tökösebbek lehettünk volna több ponton. És az ellenzéki térfél felé való megfelelési kényszert is csak nagyon későn, egy hónappal ezelőttre vetkőztük le. Nem szabad megfelelési kényszerrel politizálni, mert az eredménye a semmi lesz.

Mit csinált Kovács Gergely a kampányban?

Folyamatosan egyeztettünk vele, hogy merre és hogyan mozgunk. Elmondta, hogy szerinte hogyan csináljuk. A programban ott van a keze nyoma. Csomó részt ő írt meg, és kevesen tudják, de a vitaanyagot is elfogadta. Csak a véglegeset nem olvasta el.

Akkor a háttérben dolgozott, csak a nyilvánosság nem látta?

A nyilvánosság felé nem volt ideje.

Ha csak a háttérben dolgozott, akkor miért vállalta be a Válasz Online-interjút, ami láthatóan nem használt a pártnak?

Nagyon tiszteljük Benyó Ritát, úgyhogy amikor jött tőle egy felkérés, akkor mondtam neki, hogy megbeszéljük Gergővel. Gergő meg igent mondott, mert rég adott interjút.

Ezt jó ötletnek gondolták?

A közhangulat hatással van a riporterekre is. Értem, hogy az interjúnak lehetett olyan címet adni, hogy „nem tudom, nem olvastam, nincs időm”, de emellett nyilvánvalóan nem olyan interjú volt, amit Magyar Péterrel csinálnak az újságírók. A Gergőnek felgyűlt csomó olyan kerületi ügye, amire egyenként kellett válaszolnia. Pont akkor, amikor éppen egy demokratikus válság közepén voltak. Tudom, hogy az interjú fogadtatása borzasztó volt. Nagyon sok múlik a narráláson, és mi azt az interjút sem tudtuk narrálni. Illetve én megpróbáltam azzal, hogy a bizonytalan szavazóknak tett gesztus volt az interjú.

A párt másik társelnöke, Döme Zsuzsanna sem nagyon vett részt a kampányban. Miért?

Ő a Rózsa Sándor Népi Kampánypénz-tékozló Alapot koordinálta. Ezzel az alappal pályáztattuk meg a kampánypénzünk több mint felét civil szervezetek és magánszemélyek között. Illetve nekem is nagyon sokat segített a háttérben, hogy egyben maradjak.

Az interjú elején azt mondta, versenyhátrány volt, hogy önt kvázi ismeretlenként kellett felépíteni listavezetőnek. Miért nem használták a párt két legismertebb arcát a kampányban a nyilvánosság felé is?

Nem volt különösebb oka. 8-12 órában dolgoznak polgármesterként, alpolgármesterként, kevés idejük van.

Négyévente van parlamenti választás, ami a párt szempontjából a legfontosabb esemény. Értem, hogy önkormányzati munkájuk van, de azt gondolná az ember, hogy a parlamenti kampányba extra munkát tesznek, ha azt akarják, hogy előrébb lépjen a párt. Vannak más politikusok is, akik önkormányzati munka mellett kampányolnak.

Azok más politikusok. A fideszes polgármesterek is mindig kampányolnak munkaidőben, nálunk viszont más a kérés. A közösség megválasztott ennek a szervezetnek a listavezetőjévé. Végig kell ezt csinálnom, de ez az én küldetésem. A Gergő és a Suzi küldetése, hogy csinálják jól a saját munkájukat.

A hegyvidéki előválasztás miatt komoly válságba került a Kutyapárt 2024 márciusában, a társelnökök le is akartak mondani. Miután rendeződött a helyzet, Kovács Gergely azt mondta a 444-nek, hogy ön „úgymond megmentette a pártot”.

Be is kerültem a 444 percemberekről szóló cikkébe abban az évben. Nem tudtam, hogy dicséretnek vagy másnak vegyem.

Az elmúlt két hónap után most is olyan érzése van az embernek, hogy meg kellene mentenie a pártot.

Húzom fel a gép orrát ezerrel, bassza meg.

Sikeres lesz ez a küldetés?

Majd a küldetés végén kiderül. Abban a 48 órában sem tudtam, hogy mi lesz, csak azt, hogy csinálnom kell. Most is ezt tudom. Amikor otthon vagyok, és nehéz a gyerekekkel, csinálni kell a dolgokat, és előbb-utóbb működni fognak. Hiszek benne, hogy működni fog, és fel tudjuk húzni a gép orrát.

A Tisza nagyon sokat fúrta a Kutyapárt indulását az elmúlt hónapokban. Így a kampány hajrájában a Fideszt vagy a Tiszát tartja szimpatikusabbnak?

A Tiszát. Attól, hogy a Tisza minket gyilkolt, még látnom kell, hogy a Fidesz mit művelt az országgal. A gyújtózsinór végén Orbán Viktor van. Aki megállíthatná a gyűlöletet, és akkor nem arról szólna a kampány, hogy Ukrajna, Brüsszel, Magyar Péter, ukrán ügynökök. Amíg Orbán Viktor a kormányfő, a legnagyobb felelőssége mindig neki lesz abban, ami ebben az országban történik. Viszont a legnagyobb ellenzéki párt elnökének is óriási felelőssége lenne abban, hogy ezen az egész gyűlöletcunamin rántson egyet, mert igenis fel lehet húzni a gép orrát. Természetesen a Tiszával leülnénk bármikor, a Fidesszel pedig sohasem.

Hol helyezné el a Fideszt és a Tiszát egy nullától tízig terjedő szimpatikussági skálán?

A Fidesz legyen 1. Azért emberek, meg minden. A Tisza pedig 6. A Kutyapárt meg 9, oda se adjunk tízest.