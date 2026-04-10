Orbán válasza a rendszerbontó koncertre: Pataky Attila, Kis Grófo, Curtis és Dér Heni

Miközben a fél ország a Hősök terén zajló, szokatlanul nagy tömeget megmozgató, mintegy 40 fellépőt felvonultató „Rendszerbontó Nagykoncertet” figyeli, Orbán Viktor droppolta a szombati kampányzárójának fellépőit is: Pataky Attila, Kis Grófo, Curtis és Dér Heni is feltűnik a beharangozó videóban, úgyhogy reménykedhetünk abban, hogy színpadra is lépnek.
Soha ki nem találná a nyájas olvasó, hogyan reagált a közmédia a rendezvényre!
Tele a Hősök tere, az Andrássyn is tömegek állnak, de ez a Kunigunda utcából nem látszik.
Több mint ötven előadó lép színpadra a tervek szerint este 11-ig tartó gigantikus koncerten. A metrók nem állnak meg a Deák téren, a tömeg az Andrássy úton áramlik a Hősök tere felé.