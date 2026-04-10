Sulyok Tamás megszólalt

POLITIKA

„A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga” – kezdte bejegyzését Sulyok Tamás, aki már több mint két éve köztársasági elnök.

Facebook-posztjában ezután olyan alapinfókat sorolt fel, hogy „az országgyűlési képviselőink 2026. évi általános választására április 12-én, vagyis most vasárnap kerül sor”, illetve hogy a szavazatokat 6:00 és 19:00 óra között lehet leadni, és a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19:00 óráig kell beérkezniük.

Ezután definiálta nekünk, hogy mi is a választás lényege: „Az Országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására.”

Sulyok szerint ez „36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben”, és minden magyar állampolgárt arra bátorít, hogy éljenek a választójogukkal.

„Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről! Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat.”

