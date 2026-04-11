A Fidesz és a holdudvara Eckü heréjével tölti a kampány utolsó napját

Egy nappal a választások előtt a Fidesz legfőbb témája a Hősök együttes rappere, Eckü heréje. Hogy ez mit árul el az állampárt kampányáról és választási esélyeiről, azt majd megfejtik a szakértők, de az tény, hogy elárasztják a közösségi médiát a reakciók azzal kapcsolatban, hogy Eckü péntek este a Hősök terén rendezett Rendszerbontó Nagykoncerten azt kiabálta a mikrofonba:

Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére!

Sőt, egy herefogós mozdulat kíséretében még azt is hozzátette egyebek mellett, hogy

Keresett a rém! Milyen rém? A herém!





Több se kellett a kormánypártnak, és minden csatornán nyomni kezdte a példátlan gesztust. A közmédia – amely egyébként be se számolt a százezres nagyságrendű közönséget vonzó eseményről – már péntek este világgá kürtölte Eckü heréjét, szombaton pedig teljes kapacitással fordult rá a témára a Fidesz minden beszélő feje.

A kormánypártok észak-pesti képviselőjelöltje, Németh Balázs például a videójában azt állította, több olyannal is találkoztak, akik azt mondták, eddig bizonytalanok voltak, de a tiszás heremutogatás után úgy döntöttek, inkább a Fideszre szavaznak. Ehhez azért hozzátartozik az is, hogy Németh egy olyan alternatív univerzumban él, ahol a DK jelöltje több szavazatot kap a Tiszánál.

„Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék!” – a megszólított Gulyás Gergely ezzel a kommentárral osztotta meg a videót, míg Kovács Zoltán arra reagált, hogy Eckü azzal is fenyegetőzött, hétfőtől ő tartja majd a kormányinfót. Ókovács Szilveszter pedig azzal vette védelmébe Gulyást, hogy az benne a rém idegesítő, hogy nehéz belekötni.

A legviccesebb kétségtelenül a Fidesz popzenész holdudvarának reakciója: Tóth Gabi az Instagram-videójában arról beszélt, hogy

„drogos kutyák veszik elő a péniszüket a színpadon, üvöltve-csaholva a Hősök terén, megszégyenítve, megszentségtelenítve azokat a történelmi alakokat, akik tettek azért, hogy ez az ország legyen.”

Másoknak a friss Kossuth-díjas, Pataky Attila jutott az eszébe, aki az emlékezetes színpadi kirohanásában sokkal súlyosabb stílusban ment neki egy a közönségből dobálózó fiatalnak. Igaz, ezeket a szavakat nem Gulyás Gergelynek szánta.

És ki ne maradjon a sorból Orbán Viktor kedvenc sportújságírója, Szöllősi György sem:

Született már feljelentés is, természetesen az ország első számú feljelentője, Tényi István tollából, aki szeméremsértés miatt kezdeményez hatósági eljárást Ecküvel szemben.