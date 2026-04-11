A világ legjobb egyetemeit minősítik nemkívánatos szervezetnek Oroszországban

Már a világ öt legjobb egyeteme közé számító kaliforniai Stanford is felkerült a „nemkívánatos” szervezetek listájára Oroszországban - ez a politikai megbélyegzésen kívül a gyakorlatban például azt jelenti, hogy az orosz egyetemeknek elvileg sem lehet közös kutatási projektjük velük.

A Stanford nem az első a sorban: korábban már egy sor vezető amerikai egyetemet is felvettek erre az orosz feketelistára, ott van már például a Yale, a Berkeley és a George Washington Egyetem is. A felkerülő szervezetekről az orosz igazságügyi minisztérium és a legfőbb ügyészség dönt politikai alapon.

