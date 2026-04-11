Fideszes jelölt a szegedi iroda előtti pénzezésről: Nem tilthatom meg, hogy egymásnak adjanak pénzt az aktivisták

Elosztották a pénzt a KDNP-iroda előtt

Farkas Levente, a szegedi 1-es választókerület fideszes jelöltje a Szegeder kérdésére nem tagadta, hogy csomagokat osztogattak egy szegedi KDNP-irodában és azt sem, hogy a helyiség előtt pénz is gazdát cserélt, de a dolog szerinte megmagyarázható.

A sztori azzal indult, hogy felkerült egy közel 3 perces videó a Redditre, amin az látszik, hogy emberek mennek be egy utcára nyíló helyre, ahonnan nejlonzacskókba rakott csomagokkal távoznak,. Illetve az, hogy egy férfi előbb két fiatal, majd később két középkorú nőnek ad át készpénzt a helyszínről kilépve, a bejárat előtti járdán. A Szegeder azonosította be, hogy Szegeden járunk, a Victor Hugo utcai KDNP-iroda előtt.

Az ügyben Farkas Levente, a szegedi 1-es választókerület fideszes jelöltje a Szegedernek nyilatkozva elismerve, hogy a felvétel valódi lehet:

„Nyilvánvalóan kampány van, mozgósítás van, vannak aktivistáink, és nem vagyunk olyan szívtelenek, hogy ne adjunk nekik ételt és italt. Meg szoktuk etetni és itatni az embereket, hogy ne éhezzenek. Napközben kapnak egy adag ételt, aki aznap vagy ott nem fogyasztja el, az elviszi. Igazából többet nem kell belelátni”.

A csomagokban Farkas elmondása szerint egy rántott húsos és egy szalámis szendvics van, plusz egy 2 decis almalé, meg némi gyümölcs. A pénzezésről Farkas ezt mondta: