Hann Endre: Elég határozottan merem állítani, hogy a Tisza Párt nyeri a választást

Most már azért elég határozottan merem állítani, hogy a Tisza Párt nyeri a választást, ha minden ebben a mederben halad tovább, márpedig igen rövid a hátralévő idő – mondta a Klubrádiónak a Medián ügyvezetője. Hann Endre szombat este az Esti gyorsban azt is hozzátette, hogy feltéve, ha az utolsó másfél napban nem történik valamiféle földrengés, habár ennek a valószínűsége szinte nulla.

Fotó: Kiss Bence/444

Hann szerint annak a valószínűsége is közel van a nullához, hogy jelentősen alulmérik a Fidesz támogatottságát: egyrészt a Medián 1989-es indulása óta nem tévedett ekkorát, másrészt nagy a kontraszt 2022-höz képest, amikor az egész szakma alulmérte a Fideszt. Akkor sokkal több lehetősége volt a Fidesznek a választási osztogatásra, és néhány héttel a választás előtt tört ki az orosz-ukrán háború, amit kommunikációsan jobban kezeltek – mondta Hann Endre.

Azzal sem értett egyet, hogy nem veszik fel elegen a telefont a közvélemény-kutatóknak vagy elavultak lennének az adatbázisaik, sőt, a részvételi kedv is kiemelkedő – a 2002-eshez hasonlít –, és szerinte van egyfajta lelkesültség a társadalom egy jelentős részében. De az erősen fideszesként számon tartott választókerületekben sem rosszabb a válaszadási hajlandóság, mint máshol – folytatta Hann.

Azokra a feltételezésekre, miszerint a Fidesz annyi egyéni választókerületben győz, hogy hiába kap több szavazatot a Tisza, és nekik lesz több mandátumuk, Hann Endre úgy reagált, hogy olyan jelentős népszerűség-különbség mellett, mint amit a Medián mér, ez nem fordulhat elő. Hann valamekkora összeget feltenne arra, hogy meglesz a Tiszának a kétharmad, de inkább megvárná a jelenleg is zajló kutatás végét. (via Klubrádió)