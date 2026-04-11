Karácsony: Ha nem akarjuk, hogy a mi és a gyerekeink életének új fejezetét mások írják helyettünk, akkor magunknak kell hozzáfognunk

Videóban buzdít Budapest főpolgármestere szavazásra: Karácsony Gergely arra kér mindenkit, menjen el szavazni vasárnap, és arra biztat mindenkit, szavazzon a változásra.



Karácsony szerint Budapest már eddig is a változásra szavazott, mert megtapasztalhattuk, hogyan működik ez az önző és kicsinyes hatalom: „Hiszem, hogy a változás az országban azért is lehetséges, mert mi Budapesten megmutattuk, van élet ezen a rendszeren kívül, van élet, ami szabadabb is, emberségesebb is, európaibb is és boldogabb is” – írta, és felsorol néhány példát, ami mutatja mindezt, többek között azt, hogy „mikor a kormány be akarta tiltani a Pride-ot, mi megrendeztük a legnagyobb szabadságmenetet, amit ez az ország valaha látott.”

A főpolgármester kitért a kormány sarpolitikájára és arra, hogy Budapest kivéreztetése ellenére is megőrizte Budapest működőképességét, de a város most ott álla szakadék szélén:

„Budapest működőképességének fenntartásához, a város fejlesztéséhez is elengedhetetlen a kormány politikájának, vagy ha az nem lehetséges, hát akkor magának a kormánynak a megváltozása. Ennek a városnak a működőképessége, a jövőjét szolgáló fejlesztések lehetőségének visszanyerése, az önkormányzatok, benne a Fővárosi Önkormányzat autonómiájának megőrzése, a változás melletti érvek közé tartozik.”



Karácsony szerint „Budapest őrzi az értékeit: a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. De nem zárja őket falak közé. Csak vigyáz rájuk, hogy legyen honnan visszatérniük, amikor végre felszabadul az egész hazánk. Most vasárnap eljött ennek is az ideje.” Arra is kitért, hogy „átalakulóban van éppen a világrend körülöttünk. Új fejezet íródik most. Ha nem akarjuk, hogy ezt a fejezetet, a mi életünk, a gyerekeink életének új fejezetét mások írják helyettünk, akkor magunknak kell hozzáfognunk. Ott lesz hozzá az a toll vasárnap, a szavazófülkékben” – írta a főpolgármester.