„Majd vasárnap eldöntöm, hogy a Fideszre vagy a Tiszára szavazok”

Már távolról is furcsán nézett ki a szentesi Fidesz-iroda hátsó bejáratánál várakozó csoport. Közelebb érve azonban még érdekesebb lett a helyzet. Nemcsak az lepett meg minket, hogy ránézésre a várakozók egyike sem volt 20 évnél idősebb, hanem az is, hogy a fiatalok cigizés közben sorsjegyeket kapartak.

Amikor megkérdeztük tőlük, hogy mire számítanak a vasárnapi választáson, a Fidesz-irodából kilépett egy húszas éveiben járó férfi, és kijelentette, hogy „dolgozunk, és nem nyilatkozunk”. Bár a cigiző fiatalokat kérdeztük, a magát aktivistaként meghatározó férfi magához ragadta a szót, és egyre agresszívabb hangnemben követelte, hogy hagyjuk el a helyszínt. Azt viszont nem akarta megmondani, hogy mégis milyen munkát végeznek a fiatalok péntek délben a Fidesznek. Később kiderült, hogy az illető Pászti Dániel volt, aki a 2024-es önkormányzati választáson fideszes képviselőjelöltként indult Szentesen.

Fotó: Németh Dániel/444

A jelenet megerősítette a feltételezésünket, miszerint a kormánypártnak különösen fontos a Szentes központú, Csongrád-Csanád megyei 3-as számú választókerület. Bár a körzetet 2022-ben közel 55 százalékos eredménnyel húzta be a Fidesz jelöltje, az idei kampányban nemcsak a Tisza Párt, hanem a kormánypárt is kiemelt figyelmet fordított rá. Magyar Péter és Orbán Viktor is háromszor járt a körzetben. A miniszterelnök ráadásul egy nyilvános kampányrendezvényt is tartott Szentesen, hasonlóra évek óta nem volt példa.

Csongrád, Fő utca Fotó: Németh Dániel/444

A választókerület azért is érdekes, mert jelenlegi parlamenti képviselője, Farkas Sándor nem indul a választáson. Farkas – a szomszédos körzetben leköszönő Lázár Jánoshoz hasonlóan – a Fidesz Csongrád megyei legendája, 1998-ban nyert először, majd a 2006-os választást kivéve mindig újrázott. A kormánypárt azonban idén Szabó Istvánt, Derekegyház polgármesterét indítja. Legesélyesebb kihívója a fiatal, betegszállítással foglalkozó tiszás, Bárkányi Bence, de rajthoz áll a Jobbiktól a DK-hoz igazolt parlamenti képviselő, Varga Ferenc és a Mi Hazánk egyik legerősebb jelöltje, Laczkó Zsolt is.

Szentes Fotó: Németh Dániel/444

Két nappal a választás előtt elmentünk a választókerületbe, hogy felmérjük az erőviszonyokat, és megkérdezzük a helyieket, hogyan élték meg a kampányt. A választókkal Szentesen (24 ezer fő), Csongrádon (15 ezer fő) és Felgyőn (1000 fő) beszélgettünk.

Csongrád-Csanád 03 Szentes tegnap 18:30 Fontos jelöltek Szabó István FIDESZ

Bárkányi Bence Tisza

Laczkó Zsolt Mi Hazánk

Varga Ferenc DK



Bővebben a kerületről

Magyar Péter és a kommunisták