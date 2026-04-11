Meg tudjátok védeni magatokat és mi is meg tudunk védeni titeket – üzeni Magyar Péter a legkiszolgáltatottabb szavazóknak, akiket „a Fidesz fenyegetéssel próbál meggyőzni”

A választási csalások elleni üzenetet tett közzé Magyar Péter szombaton: a Tisza Párt elnöke arra kéri a szavazókat, hogy ne engedjenek a fideszes nyomásgyakorlásnak és zsarolásnak, illetve megvásárolni se engedjék a szavazatukat.

Fotó: Németh Dániel/444

A szavazatvásárlás, a fenyegetés, a láncszavazás, a szervezett utaztatás olyan súlyos bűncselekmény, amelyekért több év börtön jár a magyar törvények szerint az elkövetőknek

– mondta Magyar, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek az áldozatai gyakran az ország legkiszolgáltatottabb állampolgárai, akik úgy érzik, nincs más választásuk. Közvetlenül is szólt azokhoz, akiket a Fidesz zsarolással, fenyegetéssel, élelmiszercsomaggal vagy a munkájuk elvesztésével való fenyegetéssel próbál meggyőzni.

A fideszes maffiának már nincs hatalma felettetek. Meg tudjátok védeni magatokat és mi is meg fogunk védeni titeket, miután közösen legyőzzük az orbáni maffiát. A ti szavazatotok pontosan annyit ér, mint az enyém, vagy bárki másé

– mondta Magyar Péter, aki szerint a Fidesztől többé már nem kell tartaniuk, mivel vasárnap elveszíti a választásokat.

Ne higgyétek el, hogy nincs választásotok, van. Ne higgyétek el, hogy bárki más dönthet a sorsotokról, ti döntötök

– üzente a Tisza elnöke, aki azt ígéri, még egy nap, és vége ennek a rendszernek.