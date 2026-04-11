Soha ne érjen véget: Deutsch Tamás a saját fejével modellezte Eckü heréjét, bár talán nem így tervezte

A választási kampány hajrája egészen extrém irányt vett szombaton: a Fidesz teljes online kampánygépezete Eckü rapper heréjével foglalkozott. Amikor délután 4 óra után már úgy tűnt, hogy végre észhez tértek és elengedik az egyre abszurdabb herézést, jött Deutsch Tamás.

A kivételes ütemérzékű Fidesz-politikus kiállt a Hősök terére és arról kezdett beszélni, hogy ez itt a Hősök tere, nem a Herék tere. Miközben az angyal restaurálásának végéig magányosan meredező központi oszlop és Deutsch feje tökéletesen illusztrálták a mondanivalóját. Kép és szöveg harmóniája: ÖTÖS. Utána még rátett egy lapáttal, amikor azzal folytatta, hogy „Mit rákentek a tiszások, lemossuk a gyalázatot.”