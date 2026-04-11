Súlyos baleset történt a Váci úton, öt autó ütközött, az egyik lezuhant a Róbert Károly körútnál a felüljáróról

Péntek éjszaka, nem sokkal 11 óra után súlyos baleset történt a főváros XIII. kerületében, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összesen öt autó ütközött össze, és „a baleset következtében egy autó lesodródott a hídról” (a Váci útnak a körút fölött átvezető felüljárójáról).

A katasztrófavédelem azt is közölte, hogy „az egységek egy beszorult utast kiemeltek járművéből. A helyszínre mentő is érkezett”. A baleset körülményeiről nem közöltek részleteket.



Bár a baleset pontos helyszínét nem nevezték meg, az öt autó vélhetően fenn, a felüljárón ütközött, ez magyarázza az egyik lezuhanását, illetve erre utal az, hogy egy, a helyszínen készült videón az látszik, hogy a felüljárón több szirénázó jármű is áll.

A katasztrófavédelem közleménye szerint „az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták”, a helyszínen fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek.



