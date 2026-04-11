Varga Judit a valódi szeretetre szavaz, nem a manipulációra

„Én a békére szavazok, nem a háborúra. A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra. Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra. A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra”írja posztjában Varga Judit, a kegyelmi botrányba belebukott egykori igazságügyi miniszter.

Forrás: Varga Judit

Magyar Péter volt feleségét a múlt héten kérdezte a Telex arról a hangfelvételről, amit 2023 januárjában még Varga férjeként vett fel Magyar, és amin az akkori igazságügyi miniszter arról beszél Magyar Péternek, hogy Rogán Antalék „kihúzattak dolgokat” a Völner–Schadl-ügy nyomozati anyagából. A felvétel megjelenésére Varga Judit akkor azzal reagált, hogy mindezt azért mondta, mert Magyar aznap este megfélemlítette.

Az ügy azért vált újból aktuálissá, mert a rendőrség gyanúsítás nélkül zárt le két eljárást, amit a hangfelvételek után választottak le róla. Varga Judit azonban tiszás propagandának nevezte a lap kérdéseit, árulásról, nagycsütörtökről és harminc ezüstről kezdett el írni.

Varga Judit egykori helyettesét, Völner Pál államtitkárt hivatalosan 2021 decemberében gyanúsították meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől (több mint 80 millió forintot), hogy az Igazságügyi Minisztériumban lepapírozza a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket. Völnerre 8 év börtönt kért az ügyészség. A NER eddigi történetében ő a legmagasabb rangú fideszes, aki korrupciós vádak miatt bukott meg. De amikor 2022 januárjában a 444 elkezdte bemutatni a Völner-iratokat, kirajzolódott, hogy a szövevényes ügy jóval magasabbra ér. Kiderült például, hogy Schadl György nemcsak végrehajtóknak, Völner rokonának zsírozott le jogi vizsgákat, hanem – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint – Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak is.

