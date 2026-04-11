Varga Judit a valódi szeretetre szavaz, nem a manipulációra

„Én a békére szavazok, nem a háborúra. A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra. Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra. A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra” – írja posztjában Varga Judit, a kegyelmi botrányba belebukott egykori igazságügyi miniszter.
Magyar Péter volt feleségét a múlt héten kérdezte a Telex arról a hangfelvételről, amit 2023 januárjában még Varga férjeként vett fel Magyar, és amin az akkori igazságügyi miniszter arról beszél Magyar Péternek, hogy Rogán Antalék „kihúzattak dolgokat” a Völner–Schadl-ügy nyomozati anyagából. A felvétel megjelenésére Varga Judit akkor azzal reagált, hogy mindezt azért mondta, mert Magyar aznap este megfélemlítette.
Az ügy azért vált újból aktuálissá, mert a rendőrség gyanúsítás nélkül zárt le két eljárást, amit a hangfelvételek után választottak le róla. Varga Judit azonban tiszás propagandának nevezte a lap kérdéseit, árulásról, nagycsütörtökről és harminc ezüstről kezdett el írni.
Varga Judit egykori helyettesét, Völner Pál államtitkárt hivatalosan 2021 decemberében gyanúsították meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől (több mint 80 millió forintot), hogy az Igazságügyi Minisztériumban lepapírozza a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket. Völnerre 8 év börtönt kért az ügyészség. A NER eddigi történetében ő a legmagasabb rangú fideszes, aki korrupciós vádak miatt bukott meg. De amikor 2022 januárjában a 444 elkezdte bemutatni a Völner-iratokat, kirajzolódott, hogy a szövevényes ügy jóval magasabbra ér. Kiderült például, hogy Schadl György nemcsak végrehajtóknak, Völner rokonának zsírozott le jogi vizsgákat, hanem – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint – Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak is.
Elkészült a vádirat, Schadl Györgyöt 10 évre zárnák börtönbe, ha beismeri a tettét.
Ő adott eddig engedélyt, hogy a korrupciót kutató újságírókat lehallgassa a hatalom, de most őt érte utol a titkos nyomozás. Orbán lebukott bibós társának gyorsportréja.
Napra és összegre pontosan leírta az ügyészség, mikor és mennyi kenőpénzt kaphatott Völner Pál államtitkár. Ha pedig ezeket összevetjük a nyilvános szerepléseivel, tanulságos képet kapunk a magyar közéletről.
A jogi diplomához hosszú és gyötrelmes út vezet, legendásan sokat kell biflázni. Aki jóban volt Schadl Györggyel, a végrehajtói kamara elnökével, annak viszont minimális tudás is elég volt. Vagy oda se kellett ballagnia. És még a vizsgára jelentkezést is elintézték neki.
Kaufmann Balázs hírügyeletben olvasott egy levelet Novák Katalin kegyelmi döntéséről. Lépésről lépésre bogozta ki a történet szálait, megtalálta K. Endrét, és ő maga is csak ezután gondolta arra: mi van, ha ennek most következményei is lesznek?
A gyanú szerint a fideszes Völner Pál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott.