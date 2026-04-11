Vigyázat, jönnek a fideszesek, és mindenkivel kezet akarnak fogni

Kézzel-lábbal harcol még a Fidesz a győzelemért: az új szlogen szerint egymillió kézfogást kell abszolválniuk szombat estig.

„Ma megindítjuk az egymillió kézfogás nevű akciósorozatunkat”

- posztolta újabb hunyorgós videóját Orbán Viktor egy, a Karmelita elé beparkoló narancssárga fideszes busz elől szombat reggel azzal, hogy a nap folyamán minél több embert keresnek fel a fideszes aktivisták, az a cél, hogy a nap végére egymillió emberrel fogjanak kezet.

Hivatalos kézfogásszámláló sajnos nincs, de Szijjártó Péter már reggel azt posztolta Vácról, hogy nagyszerűen haladnak ebben a saját maguk által kitalált, egyedül művelt sportágban. Lázár János teljes kisfiús sármját bedobva somolygott a saját retrósra karcolt videójában, azt mondta, Észak-Magyarországra megy a fideszes busz, ott várható a választás előtti kézfogásosztás.

Eközben azért mindenkinek érdemes figyelni arra is, hogy egy másik kéz ne vegyen ki semmit tőlük: buszra szállás előtt ugyanis Lázár János azzal a szlogennel igyekezett a választókra hatni, hogy